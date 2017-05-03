Ulusal Güvenlik Dairesi, NSA 2016 yılında yaklaşık 151 milyon Amerikalı’nın telefon konuşmalarını kaydetti ve bunları kullandı.

NSA’in topladığı konuşma bilgileri içerisinde konuşmaların gerçekleştiği saat, konuşma süresi, arayanın ve arananın numaraları yer alıyor. Bu bilgiler dairenin Salı günü yayınladığı yıllık şeffaflık raporunda yer aldı.

2015 yılında Edward Snowden’in açıklamalarından sonra Amerikan Kongresi’nde USA Freedom Act kabul edilmiş ve bu yasa dairenin topladığı verilerin niteliğini kısıtlamıştı. Bu yasa sonucundan daire sadece terör ile ilişiği olduğu düşünülen görüşmeleri kayıt altına alabilecek. Ancak 2016’da kayıt altına alınan görüşmelerin sadece 46 tanesi terör şüphesi taşıyor.

Daire, 151 milyon kaydı oldukça ilginç bir şekilde savunuyor. Bu savunmaya göre 151 milyon kayıt Snowden öncesi döneme göre oldukça az. 2014’te yapılan bir araştırmaya göre Ulusal Güvenlik Dairesi günde milyarlarca görüşmeyi kayıt altına alıyordu.