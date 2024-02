Carl Pei’nin kurucusu olduğu Nothing firmasının ışıklı mışıklı bir sonraki akıllı telefonu olan Nothing Phone 2a Türkiye topraklarına gelmek için gün sayıyor. 5 Mart tarihinde küresel lansmanı yapılması beklenen yeni uygun fiyatlı Nothing Phone modeli olan Nothing Phone 2a Türkiye için ayrı bir lansmanla tanıtılacak.

Nothing Phone 2a Türkiye Topraklarına Geliyor, İşte Tanıtım Tarihi

Nothing Phone 2a Türkiye tanıtım tarihi olarak 7 Mart tarihi açıklanmış durumda. Yani küresel lansmandan iki sonra cihaz Türkiye’ye özel bir çıkış yapacak. Türkiye’de oldukça sevilen ve birçok müşterisi bulunan Nothing bu hamle ile pazardaki etkisini artıracak.

Akıllı telefonun teknik özellikleri de merakla bekleniyordu. Cihaz kısa bir süre önce TUV sertifikası gibi bazı sertifikaları aldı. Sertifikalar ve sızıntılar sayesinde cihazın neredeyse tüm özelliklerine hakimiz. Buna göre, cihaz 45W kablolu hızlı şarj özelliği sunacak.

Nothing Phone 2a, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Bu ekran, Full HD+ çözünürlüğü destekleyecek ve AMOLED bir ekran paneline sahip olacak. Kamera tarafında ise akıllı telefon, 50 MP çözünürlüğe sahip bir ana kameraya ve detayları henüz bilinmeyen bir yardımcı kameraya sahip olacak.

AnTuTu testlerine göre, Phone 2a 738.164 puan aldı. MediaTek Dimensity 7200 yonga seti ile birlikte gelecek olan cihaz, performans açısından oldukça iddialı görünüyor. Testlerde, Nothing Phone 2a’nın Redmi Note 13 Pro+ ve OnePlus Nord CE 3 ile karşılaştırıldığı belirtiliyor. Redmi Note 13 Pro+ 714067 puan alırken, OnePlus Nord CE 3 ise 656351 puan elde etti.

Nothing Hindistan tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Nothing Phone 2a MediaTek Dimensity 7200 Pro işlemci ile donatılmış olarak gelecek. Bu işlemci, cihazın güçlü performansını destekleyecek ve kullanıcılara hızlı ve akıcı bir deneyim sunacak.

Nothing cephesinin yeni modelinin resmi lansmanı ve diğer detayları merakla beklenirken, akıllı telefonun tasarımı ve özellikleri hakkındaki sızıntılar heyecanı arttırıyor.

İlginizi Çekebilir: Nintendo Switch 2 ne zaman çıkacak?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing’in yeni canavarı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!