Teknoloji dünyası, bu haftanın başlarında Nothing Phone’un (2a) piyasaya sürüleceğini doğruladıktan sonra telefonu heyecanla beklemeye başladı. Şimdi ise, 5 Mart’taki resmi tanıtım öncesinde Dealabs’ın raporları, cihazın fiyatı ve depolama seçenekleri hakkında önemli ayrıntıları sızdırdı.

Raporlara göre, Nothing Phone (2a) iki renk seçeneği olan Siyah ve Beyaz’da sunulacak. Cihazın depolama seçenekleri ise 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile 12GB RAM ve 256GB depolama alanı olacak.

Avrupa pazarında sunulacak olan Nothing Phone (2a), orijinal Nothing Phone’a göre 50 € daha uygun bir başlangıç fiyatı ile kullanıcılarına ulaşacak. Başlangıç fiyatının 349 € olduğu belirtilirken, daha yüksek depolama seçeneği olan 12GB RAM ve 256GB depolama alanına sahip modelin fiyatı ise 399 Euro olarak açıklandı.

İlginizi Çekebilir: Xiaomi 14 Pro küresel pazarda satılmayacak

Bu fiyatlar, özellikle ana 8GB RAM ve 128GB depolama alanına sahip modelin Avrupa’da mevcut olan Nothing Phone (2) modelinin 679€’luk perakende fiyatının önemli ölçüde altında olduğunu gösteriyor.

Nothing Phone (2a), şeffaf tasarımını ve glif arayüzünü korumaya devam edecek ancak şirket, daha önce sızdırılan görsellerde görüldüğü gibi glifin yerleşiminde bazı ayarlamalar yapmış görünüyor.

Söylentilere göre, cihaz MediaTek Dimensity 7200 SoC tarafından desteklenen 6,7 inçlik 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak. Kamera özellikleri ise oldukça etkileyici olacak; ana kamera için 50 MP Samsung S5KGN9 sensör ve 50 MP Samsung S5KJN1 ultra geniş kamera ile birlikte ön kamera için 32 MP Sony IMX615 sensör kullanılacak.

Nothing Phone (2a), daha yüksek fiyatlı Nothing Phone (2) modeline alternatif olarak daha uygun bir seçenek sunarak, kullanıcılarına bütçe dostu bir akıllı telefon deneyimi yaşatmayı hedefliyor.