Bildiğiniz üzere Apple her yıl yeni iPhone modellerini tanıtıyor. Eskiden her yeni iPhone neslinde dehşet iyileştirmeler görürken, artık nesilden nesile pek yenilik görmüyoruz. Öyle ki, iPhone 13 ile iPhone 14 neredeyse aynı cihazlardı. iPhone 5 ve iPhone 6 arasındaysa dağlar kadar fark vardı. Bu sadece Apple için böyle değil, artık yeni telefon almak için hiçbir markada nesilden nesile kayda değer bir farklılık görmüyoruz. Asıl farklılı ise yapay zeka özelliklerinde. Bu nedenle Apple her yıl yeni iPhone çıkarmaktan vazgeçebilir. Sektör analistlerinden şok iddia geldi. Peki iPhone 16 iptal mi oldu? İşte bilmeniz gerekenler.

Yapay Zeka Destekli Telefonlar Geliyor, Apple Artık Her Yıl Yeni iPhone Çıkarmayabilir

Her ne kadar biz Apple’ı akıllı telefonu icat eden şirket olarak görsek de, bu aslında doğru değil. Şirketin yaptığı şey, akıllı telefonu geliştirerek, bir telefonun kendileri için ne yapmasını isterlerse istesinler, herkes tarafından evrensel olarak kullanılabilecek bir cihaz haline getirmekti. Bank of America analistlerine göre, akıllı telefon endüstrisinin kökten değişmesinden 17 yıldan fazla bir süre sonra, akıllı telefon endüstrisi yeniden değişmek üzere. Peki IntelliPhones adı verilen yapay zeka telefonlar dünyayı değiştirecek mi?

Fortune’a göre, Bank of America’nın kıdemli hisse senedi analisti Wamsi Mohan, günümüzün akıllı telefonlarından tamamen farklı hayvanlar olan yeni yapay zeka destekli telefonları IntelliPhones olarak adlandırıyor. Mohan, bu güçlü telefonların gerçek zamanlı dil çevirisinden randevu ve seyahat planlamasına kadar yaşam kalitesini artıran özellikler sunmak için yapay zekayı kullanacağı ve hatta size özel ders vereceği bir gelecek öngörüyor.

Mohan, Bank of America müşterilerine yazdığı mektupta “Yapay zekalı akıllı telefonların (IntelliPhones) piyasaya sürülmesini on yılda bir gerçekleşecek bir yükseltme olayı olarak görüyoruz” diyor ve bunun sektörde artık yıllık değil, çok yıllık bir yükseltme döngüsüne neden olacağını söylüyor. Analiste göre normal akıllı telefonlar IntelliPhones ile rekabet edemeyeceklerini anladıkça, Apple gibi firmalar da her yıl yeni telefon çıkarmaktan vazgeçecek.

Apple her yıl yeni iPhone çıkarmaktan vazgeçebilir, veya yeni iPhone modellerini yapay zeka telefonu olarak tanıtabilir. Samsung cephesi bunu 2024’ün başında tanıtılan Galaxy S24 serisi ile yapmış ve Galaxy AI yapay zeka destekli bu telefonları bir AI Phone veya yapay zeka telefonu olarak adlandırmıştı. S24 serisinin 7 yıl boyunca güncelleme alacağını da hatırlatalım. Yani bu sayede telefon kullanıcılarının yıllık olarak yeni cihaz alması da gerekmeyecek.

Apple’ın 2,2 milyar aktif iPhone kullanıcısı var ve bunların birçoğu yapay zeka destekli iPhone modellerinin kendileri için neler yapabileceğini gördüklerinde yükseltme yapmaya ikna olabilirler. Tüketicilere orijinal iPhone’un onlar için neler yapabileceğini göstermek, Apple’ın ilk iPhone reklamlarının temasıydı ve halkı dokunmatik ekranlı bir telefona ihtiyaç duymanın gerekliliği konusunda ikna etti. Analistler, IntelliPhone dönemi başladığında Apple’ın çok yıllı bir iPhone yükseltme döngüsünden faydalanacağını düşünüyor. Yani her yıl yeni iPhone gelmeyecek.

Apple yapay zeka girişimini 10 Haziran’da WWDC’de tanıtacak. Yani şirket de yapay zekadaki geleceği görmüş durumda. Bank of America analistleri, IntelliPhones‘un akıllı telefonlara yeni AR ve VR yeteneklerinin yanı sıra sağlıkla ilgili özellikler de getireceğini ve bu telefonların halkın zihninde bir ‘olmazsa olmaz’ haline geleceğini söylüyor.

Analistler “Yapay zeka teknolojisi geliştikçe, IntelliPhones ile geleneksel akıllı telefonlar arasındaki farkın daha da açılması ve daha sofistike ve kişiselleştirilmiş işlevler sunarak yükseltme isteğini artırması muhtemel.” diyor.

Ayrıca, analistler müşterileine gönderikleri notta iPhone kullanıcılarının telefonları için yapay zeka tabanlı uygulamalar indirebilecekleri bir yapay zeka uygulama mağazasından bahsedildiğini ve bunun Apple’a “yeni bir para kazanma yolu” sağlayacağını yazdılar.

