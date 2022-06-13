Nothing, daha geçen hafta Nothing phone 1’i 12 Temmuz’da piyasaya çıkacağını doğrulamıştı. Lansman etkinliğine bir ay kala, söylentiler ve resmi ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı ve şirket bazı ipuçları verdi.

İçindekiler Nothing Phone 1 detaylarına ilk bakış

Nothing Phone 1 detaylarına ilk bakış

Nothing Phone 1 artık Flipkart‘ta görselleri paylaşıldı. Ancak görüntülerden cihazın nasıl olacağına dair bir fikir verdi. Nothing’in ilk akıllı telefonunun metal bir kasaya sahip olacağı ve düz kenarlı tasarım trendini takip edeceği ortaya çıktı.

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Arka kamera yerleşimi daha önce de söylendiği gibi sol üst tarafta yer alacak. Ayrıca bazı sensörlerle birlikte anten bandını da en üstte konumlandıracak. Ayrıca görüntü telefonun bütününü göstermediği için arkadaki kamera sayısını ya da arka panel tasarımını kestirmek zor. Söylentiler çift kamera kurulumuna işaret ediyor.

Bununla birlikte, Nothing daha önce phone 1’in, cihazın iç kısımlarından bazılarını sergilemek için Ear 1 çok benzeyen şeffaf bir arka panele sahip olacağını doğrulamamıştı. Kamera modülünü, kablosuz şarj kurulumunu ve daha fazlasını öğrenmek için sızıntıların çıkmasını bekleyebiliriz.

Spesifikasyon sayfasına gelince, Snapdragon yonga setinden güç alması ve Android tabanlı Nothing OS‘yi çalıştırması dışında somut bir şey yok. Geçmişteki sızıntılar Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 50MP arka kamera, 90Hz ekran, 45W hızlı şarj için olası destek ve daha fazlasını ile gelebilir. Ayrıca Flipkart üzerinden satılacağı da onaylandı. Nothing phone 1 tasarım detayları hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bizimle paylaşın.