Nothing‘in ilk akıllı telefonunun tanıtım tarihi belli oldu. Nothing Phone 1 olarak adlandırılan akıllı telefon, 12 Temmuz’da duyurulacak. Akıllı telefonun tanıtım etkinliği Türkiye saatiyle 18.00’da başlayacak

Üretici telefon pazarına gireceği süre boyunca çok detay vermedi. Ayrıca, CEO’su Carl Pei, Çinli üretici OnePlus’ın kurucu ortağı yeni şirketi Nothing, Android’in babasının markası olan Essential‘ın haklarını ve patentlerini de almıştı. Başarılı bir ilk ürün olan Ear 1 kulaklığın ardından, yeni İngiliz üretici şimdi ilk akıllı telefonunu tanıtacak.

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Nothing Phone 1 hakkında neler biliniyor!

Nothing akıllı telefonunu henüz sunmamış olsa da, onun hakkında haberimizde yer vermiştik. Birkaç gün önce bir sızıntı, akıllı telefonun FHD+ çözünürlüklü (1080 x 2400 piksel) 6.55 inç düz ekranla donatılacağını ortaya çıkardı. Üretici ayrıca, rakiplerinin çoğunda bulunan akıllı telefonların altındaki kalın kenarlık olan ekranın “çene” olmayacağını resmi olarak doğruladı.

Nothing Phone 1’in çift arka kameraya sahip olması bekleniyor ve Snapdragon 7 Gen 1 işlemci tarafından desteklenecek . Orta sınıf bir akıllı telefon olacak ve OnePlus’tan OnePlus Nord veya gelecekteki Poco gibi diğer modellerle rekabet edecek.

Nothing Phone 1, her şeyden önce tasarımı sayesinde rekabette öne çıkacak, çünkü önceki Ear 1 gibi, piyasadaki ilk akıllı telefon olacak. Carl Pei ve Tom Howard’ın (tasarımdan sorumlu) Wallpaper ile bir röportaj sırasında ortaya koydukları gibi, üretici “iyiyi”, vurgulamanın gerçekten ilginç olduğunu düşündüğümüz unsurları kutlamak istiyor.

Bir hatırlatma olarak, kablosuz şarj ile donatılmış orta sınıf bir akıllı telefon görmek son derece nadir olacak, bu nedenle bu öğe birçok müşteriye hitap edebilir. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.