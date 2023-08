Geçtiğimiz yıl akıllı telefon pazarına adım atan Nothing, kısa bir süre önce ikinci telefonu Nothing Phone (2)’yi piyasaya sürerek dikkatleri üzerine çekti. Şirketin özelleştirilmiş Android arayüzü olan Nothing OS 2.0, Phone (2) ile birlikte gelmişti. Bu gelişmeyle birlikte, Nothing Phone (1) kullanıcıları da güncelleme haberini bekliyordu. Şimdi, bu bekleyiş neredeyse sona eriyor! Güncelleme haftaya geliyor!

Nothing Phone (1) İçin Nothing OS 2.0 Yolda!



Nothing’in kurucusu Carl Pei, daha önce Phone (1) için Nothing OS 2.0 güncellemesinin Ağustos ayı sonuna kadar geleceğini doğrulamıştı. Şirketin resmi X (Twitter) hesabı üzerinden yapılan duyuruya göre, güncelleme önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacak. Ancak kesin tarih henüz açıklanmadı, bu nedenle güncellemenin önümüzdeki hafta boyunca kademeli olarak kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Nothing OS 2.0, Android 13 tabanlı bir güncelleme olarak biliniyor. Bu güncelleme ile birlikte, renkli uygulama simgeleri, yeni widget’lar, kilit ekranı özelleştirmeleri, tek tek uygulamaları kilitleme yeteneği ve klon uygulama desteği gibi özellikler sunulacak. Nothing, temiz ve minimalist bir kullanıcı arayüzü sunma sözüne de sadık kalıyor.

Nothing Phone (1) kullanıcıları için sevindirici bir diğer haber ise uzun süreli destek vaadi. Nothing, Phone (1)’e üç yıllık ana Android güncellemeleri ve dört yıllık güvenlik güncellemeleri sağlama sözü verdi. Bu da Phone (1) kullanıcılarının Android 14 ve Android 15 güncellemelerini alacağı anlamına geliyor.

Eğer Android 14’ün nasıl bir deneyim sunacağını merak ediyorsanız, Nothing beta programı ile Android 14 beta sürümünü deneyebilirsiniz. Ancak beta sürümlerinin deneme amaçlı olduğunu ve kararlı olmayabileceğini unutmamanız gerekiyor.

Nothing OS 2.0 güncellemesi, Phone (1) kullanıcılarının telefonlarını daha güçlü ve işlevsel bir hale getirecek gibi görünüyor. Güncellemenin kullanıcılara nasıl bir deneyim sunacağını görmek için önümüzdeki haftayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Nothing Phone (2) Coşturan Kamera Güncellemesini Aldı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce güncelleme gecikti mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!