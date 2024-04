Geçtiğimiz ay bütçe dostu akıllı telefonu Nothing Phone 2a modelini piyasaya süren Nothing, şimdi de yeni bir Nothing kulaklık lansmanı hakkında ipuçları verdi. Yeni tanıtımda, şirketin bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan Nothing Phone 3 hakkında da ipuçları verildi. İşte Nothing kulaklık lansmanı hakkında bildiğimiz her şey.

Nothing Kulaklık Lansmanına Hazırlanıyor, İşte Tanıtılacak Ürünler

Nothing, X platformunda sarı bir kurbağaya bakan siyah bir böceğin resmini paylaştı ve altına şifreli bir mesaj ekledi. Bu gönderi, bir sonraki ürünün ipuçlarını içeriyor olabilir. Daha önceki tanıtımlarda da yer alan siyah böcek, Nothing Ear 2 kulaklıklarıyla ilişkilendirilmişti. Şirketin bu sefer sarı kurbağa ve siyah böceği kullanması ise dikkat çekici.

Nothing, yeni bir kulaklık duyurusu yapacak gibi görünüyor ancak hangi ürünlerin geleceği henüz net değil. Nothing Ear 2 ve Nothing Ear Stick’in halefi olabileceği gibi tamamen yeni bir ses ürünü de olabilir. Nothing, ayrıca CMF by Nothing alt markası aracılığıyla Buds, Buds Pro ve Neckband Pro gibi çeşitli kulaklık modelleri de sunuyor.

Gelen son bilgilere göre, Nothing’in kod adları “PacmanPro” ve “Tetris” olan iki yeni akıllı telefon üzerinde de çalıştığı belirtiliyor. Phone 2a’nın “Pacman” kod adını taşıması, PacmanPro adının Phone 2a’nın daha güçlü bir versiyonuna işaret ettiği düşünülüyor. Ancak yeni bir Phone 2a versiyonunun geleceği ise henüz resmi olarak duyurulmadı.

Nothing’in 18 Nisan’da yapılması planlanan lansmanı, yeni ses ürünü hakkında daha fazla bilgi sunabilir. Bu etkinlikte yeni bir telefon yerine Nothing kulaklık tanıtılmasını bekliyoruz. Telefonlar ise muhtemelen daha uzakta olsa da, sızıntılara göre her ikisi de bu yıl içinde piyasaya sürülecek.

Bu etkinliklerde Nothing Phone 3 modelini göreceğimiz kesin. Büyük ihtimalle canavarı yaz aylarında göreceğiz. Yeni Nothing akıllı telefon modelinin Snapdragon 8s Gen 3 gibi gerçek amiral gemisi düzeyinde bir işlemci kullanmasını bekliyoruz.

İlginizi Çekebilir: Galaxy S20 ve Galaxy Note 20 serisi için kötü haber geldi

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing neler tanıtacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!