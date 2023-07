Londra merkezli global teknoloji markası Nothing’in kulaklık modeli Ear (Stick), kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik özelliklerinin yanı sıra sıra, dış tasarımıyla da ön plana çıkıyor. Evofone distribütörlüğünde satışa çıkan kulaklık; zengin dip sesleri, net tizler ve dengeli yapısıyla her frekansta dinlediğiniz sesleri hayata geçiriyor.

Ear (Stick) sahip olduğu ses kalitesi ile hissedebileceğiniz ve duygularınızı harekete geçirecek bir teknoloji sunuyor. Rahat kullanımıyla fark edilmeyecek derecede ergonomik bir deneyim sunan Ear (Stick) ile ister müzik dinleyin, ister oyun oynayın, her zaman sesi yanınızda hissedin. Gün boyu farklı ortamlarda kullanacağınız düşünülerek konforlu kullanım rahatlığıyla tasarlandı.

12.6 mm dinamik özel sürücüsü ile kablosuz kulaklıklarda en hassas sürücülerden birine sahip olan Ear (Stick), güçlü ve net bir ses deneyimi sunuyor. Tüm sesleri tam olarak duymanız gerektiği şekilde ayarlıyor ve kulaklığı taktığınız anda bas kaybını algılayarak ekolayzer seviyesini en uygun ayara getiriyor.

Dip sesleri ve tiz performansıyla da öne çıkan kulaklık modelinde üç adet yüksek çözünürlüğe sahip mikrofon bulunuyor. Sahip olduğu akıllı algoritmalar ile rüzgarlı anlarda, kalabalık ortamlarda ve farklı senaryolarda bir milyondan fazla sesi anında analiz ederek ortam sesinden temizliyor ve çok daha net görüşmeler yapmanıza olanak sağlıyor.

Ülkemizde satışa çıkan Nothing Phone (1) ile tam uyumlu çalışan ve ses deneyimini bir adım ileri taşıyan Ear (Stick), Hızlı Eşleme özelliği ile tüm Android ve iOS modellerinde hızlı ve kolay bir kullanım imkanı sunuyor. Telefonunuzda oyun oynarken otomatik olarak düşük gecikme moduna giriyor ve telefondaki görselliğe uygun olarak hassas derecede ses iletimi sağlıyor.

Kusursuz bir kullanım deneyimi için hareket kontrollerini de özelleştirebildiğiniz kulaklık modelinde hızlı ayarlar sayesinde orta ve yüksek frekans seviyeleri gibi ekolayzır ayarları ve çok daha fazla ince ayarlar Nothing X uygulaması üzerinden kolayca yapılabiliyor.

7 saate kadar dinleme süresi ile harika bir performans sunan Ear (Stick), sadece 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 2 saat kullanım sağlıyor. Ayrıca şarj kutusuyla birlikte 12 saat, sadece kulaklıklarla 3 saat konuşma süresi sunuyor. Bir kez şarj ile tüm gün rahatça kullanabileceğiniz kulaklık modeli, benzersiz bir ergonomiye sahip olan kılıfı ile ceplere rahatça giriyor.

IP54 sertifikası sayesinde toza, suya ve terlemeye karşı dayanıklı olan Ear (Stick), 2.999 TL tavsiye edilen fiyatıyla satışa çıktı. Nothing markasının bir diğer ürünü olan ve tasarımıyla dikkat çeken, beyaz ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle gelen Nothing Phone (1) ise 15.999 TL tavsiye edilen fiyatıyla satışta. Evofone ayrıca Nothing Phone (1) alan herkese Nothing markalı şeffaf telefon kılıfı hediye ediyor.