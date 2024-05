Nothing, popüler kulaklık modelleri Nothing Ear (1), Ear (stick), Ear (2), CMF Neckband Pro ve CMF Buds Pro için ChatGPT entegrasyonunu etkinleştiren güncellemeyi söz verdiği gibi yayınladı. Bu adım, Nothing Ear ve Nothing Ear (a) modellerinin geçen ayki lansmanında ChatGPT entegrasyonunu kazanmasının ardından geldi.

Başlangıçta, bu özelliğin Haziran başında kullanıcılarla buluşması planlanıyordu. Ancak, Nothing bu süreyi öne çekerek, kullanıcıların bu yenilikten daha erken faydalanmasını sağladı. Bu entegrasyon, Nothing ve CMF by Nothing ses ürünlerini kullanan herkesin, Nothing telefonlarıyla eşleştirilmiş cihazlar aracılığıyla doğrudan ChatGPT ile etkileşime geçmesine olanak tanıyor.

Nothing Ear nasıl akıllı hale getirilir?

Nothing X Uygulamasını Güncelleyin: İlk olarak, Nothing X uygulamasını en son sürümüne güncelleyin. Bu, ChatGPT entegrasyonunu destekleyen tüm yeni özellikleri içerecek.

ChatGPT Uygulamasını İndirin: Nothing Phone’unuza ChatGPT uygulamasını indirin. Bu, AI destekli sohbetlerinizi başlatmak için gerekli bir adım.

Nothing X Uygulamasında Ayarlayın: Güncellenmiş Nothing X uygulamasına gidin ve ChatGPT entegrasyonunu etkinleştirin. Bu işlem, uygulama ayarlarından “Hareket Ayarları” sekmesine giderek ve burada “kıstırıp basılı tutun” olarak ayarlanabilen ChatGPT seçeneğini aktif hale getirerek yapılabilir.

Bu yeni entegrasyon, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırmayı hedefliyor. Kullanıcılar artık Nothing ve CMF by Nothing ses ürünlerini kullanarak doğrudan sesli komutlar verebilir ve ChatGPT ile etkileşim kurabilirler. Bu, eller serbest bir şekilde bilgi aramayı, mesaj göndermeyi ve daha pek çok işlevi yerine getirmeyi mümkün kılıyor.

Nothing’in bu adımı, şirketin yenilikçi vizyonunu ve kullanıcı odaklı yaklaşımını bir kez daha gözler önüne seriyor. Teknoloji dünyasında hızla kendine sağlam bir yer edinen Nothing, bu tür yeniliklerle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Gelecek dönemde, şirketin diğer ürünlerine de benzer entegrasyonlar ekleyerek kullanıcı deneyimini daha da geliştirmesi bekleniyor.

Nothing’in ChatGPT entegrasyonu, teknoloji tutkunları arasında büyük heyecan uyandırdı. Bu yenilik, Nothing ürünlerini sadece birer ses cihazı olmanın ötesine taşıyarak, akıllı asistanlarla donatılmış ileri teknoloji ürünler haline getiriyor. Kullanıcılar, bu entegrasyon sayesinde daha interaktif ve verimli bir kullanım deneyimi yaşayacaklar.