Nothing markasının yeni kablosuz kulaklığı Nothing Ear (2) sızdırılan tasarımı ile piyasaya sürülmesinden yaklaşık 1 hafta önce gündeme düştü. Ear (1) modelinin halefi olarak tanıtılacak yeni ürünün birçok kişi tarafından merak edilen tasarım ayrıntıları ortaya çıktı. The Tech Outlook ve OnLeaks kaynaklarından çıkan yeni görseller, kulaklığın dış görünüşünü gün yüzüne çıkardı.

Nothing Ear (2) Tasarımı ve Özellikleri

Paylaşılan render ve tanıtım görsellerine göre yeni kulaklık eski modele oldukça benzeyen bir forma sahip. Bununla beraber şirketin ikonik hale gelen şeffaf yapı da yeni kablosuz kulaklıklarında mevcut. Bu şeffaf yapıya ek olarak kullanılan beyaz renk ile beraber cihaz, tasarım adına eski model kadar beğenilecek gibi duruyor.

Şu ana kadar yeni kulaklık hakkında ortaya çıkan söylenti ve sızıntılar bundan ibaret değil. Yaklaşan cihaz hakkında güvenilir kaynaklar tarafından paylaşılan birçok spekülasyon mevcut. İlk olarak, yeni kablosuz kulaklığın dinamik aktif gürültü özelliği konusunda zirvedeki ürünlerle yarışacağı söyleniyor. Öyle ki iddialara göre yeni kulaklık, ortam sesine göre otomatik olarak çalışma şeklini değiştirebilecek ve kullanıcı için en iyi ve en sağlıklı ses deneyimlerini sunacak. Ayrıca birden fazla cihaza aynı anda bağlanabilecek yeni ses ürünü, gelişmiş EQ ayarları ve kaybolma durumlarında kolay bulma özelliği gibi ek özelliklerle de öne çıkacak.

Kulaklıkların 11.6 mm sürücüleri üzerine kurulduğu ve hazne ile birlikte 36 saatlik bir kullanım ömrü sağladığı bildiriliyor. Pil dayanıklılığı tarafında cihazın kullanım mrünün kulaklıklar ve şarj kutusuyla beraber 36 saat, sadece kulaklıklarla beraber ise 6 saat kadar olduğu öne sürülüyor. Son olarak, halefinden daha hafif olacak ürünün IP54 sertifikasına bağlı olarak suya ve toza oldukça dayanıklı olduğu gelen bilgiler arasında.