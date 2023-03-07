MWC 2023’te, Nothing’in kurucusu Carl Pei, Nothing Phone 2 modelinin Snapdragon 8 serisi yonga setinden güç alacağını doğrulamıştı. Bu açıklamadan sonra birçok kişi Snapdragon 8 Gen 2’nin bu telefona gücünü vermesini beklemeye başlamıştı. Ancak bugün gelen haberler herkesi üzecek türden. LinkedIn gönderisinde, Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Mobil Genel Müdürü Alex Katouzian, telefonu Snapdragon 8 Serisi olarak düzenlemeden önce yanlışlıkla telefonun Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti tarafından destekleneceğini doğruladı.

Snapdragon 8 Gen 2 daha hızlı olsa da Snapdragon 8+ Gen 1, LPDDR5 RAM, UFS 3.1 depolama ve Wi-Fi 6E desteğini destekleyen bir amiral gemisi yonga seti konumunda. Ancak en yeni Snapdragon 8 Gen 2, LPDDR5X RAM, UFS 4.0 depolama ve Wi-Fi 7 desteğine sahip. Bu yüzden Gen 2’nin yer almaması Android sevdalılarını bir nebze üzecek gibi görünüyor.

Snapdragon 8 Gen 2 yerine Snapdragon 8+ Gen 1’i seçmek telefonun maliyetini düşürecek. Ancak orta sınıf Snapdragon 778G+ yonga setikullanan Nothing Phone 1’e kıyasla daha maliyetli olacak. Şirket, yeni modelin daha premium olacağını söyledi ancak fiyat belirtmedi.

OnePlus kısa süre önce Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip amiral gemisi OnePlus 11 ve Snapdragon 8+ Gen 1’e sahip daha ucuz bir OnePlus 11R modeli olmak üzere iki telefon piyasaya sürdü. Yine de, realme GT3 / GT Neo5 gibi bu yıl piyasaya sürülen telefonlar, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini kullanmaya devam ediyor.

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Nothing’in rakipleri hem Çin hem de Avrupa pazarında boy gösteriyor. Nothing ise bu yıl Amerika pazarının dışına hızlı bir şekilde çıkarak Avrupa fethine başlamak istiyor. Yeni canavar bakalım farklı özellikler sunarak yine isminden söz ettirmeyi başarabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.