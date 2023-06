Görüntülerin ardından Nothing Phone (2)’nin Avrupa’daki fiyatı ve depolama seçenekleri de belli olmaya başladı. Fransız Dealabs sitesine göre, telefon 256GB ve 512GB modelleriyle gelecek ve modellerin sırasıyla 8GB ve 12GB RAM ile gelmesi bekleniyor.

Sızıntıya göre, Nothing Phone (2)’nin 256GB versiyonu için 729 Euro (800 Dolar) ve 512GB versiyonunun 849 Euro (932 Dolar) fiyatla satılacağı söyleniyor.

Hatırlatmak gerekirse, Phone (1) 8GB + 128GB modeli için 469 Euro (Ülkemizde 14.999 TL) ve 12GB + 256 GB modeli için 549 Euro (603 Dolar) fiyatla piyasaya sürülmüştü.

Şirketin kurucusu Carl Pei, şaka olarak algılanabilecek fiyat sızıntısına kızgın bir emoji ile tepki gösterdi. Birkaç hafta önce de render sızıntısının ardından ‘Sahte’ şeklinde bir tweet atmıştı.

Tüm pazarlar için kesin fiyatı öğrenmek için önümüzdeki ay yapılacak lansmanı beklememiz gerekecek.

Akıllı saat piyasaya çıkabilir

Nothing, kulaklıklara ve akıllı telefonlara getirdiği benzersiz “şeffaf” yorum sayesinde tüketici teknolojisi alanında farklı bir bakış açısıyla öne çıktı. Önümüzdeki ay çıkacak Nothing Phone 2‘yi merakla beklerken, şirket yeni bir ürün kategorisine girmeye hazırlanıyor olabilir.

Sızıntı yapan Mukul Sharma, Nothing’e ait bir ticari marka ve sertifika listesi tespit ederek, Nothing’in akıllı saat segmentine gireceğine dair ilk ipucunu verdi.

Nothing, yılın başlarında “CMF BY Nothing” adlı bir ticari marka başvurusunda bulunmuştu. Daha yakın bir zamanda, aynı kelime işareti “D395” model numaralı bir ürünün sertifika listesine iliştirilmiş olarak görüldü. İlginç bir şekilde, bu ürün bir akıllı saat olarak sınıflandırılıyor.