Xiaomi’nin Xiaomi 13 serisini 1 Aralık’ta Çin’de piyasaya sürmesi gerekiyordu, ancak lansman ertelendi ve akıllı telefon devi tarafından yeni lansman tarihi henüz açıklanmadı. Şirketin lansman tarihi ile ilgili bir güncelleme sunmasını beklerken,Xiaomi 13 Pro, SIRIM ve BIS veritabanlarında görüldü. Bu da yakında Malezya veya Hindistan lansmanı olabileceğini işaret ediyor.

Mukul Sharma tarafından tespit edilen hem BIS hem de SIRIM sertifikaları, cihazın “2210132G” model numarasına sahip olduğunu gösteriyor. SIRIM sertifikası, takma adın Xiaomi 13 Pro olduğunu da doğrular nitelikte. Bunun dışında, sertifikalar akıllı telefon hakkında pek bir şey ortaya koymuyor. Bununla birlikte, çok sayıda sızıntı sayesinde cihaz hakkında zaten birçok bilgiye sahibiz. Hadi bir bakalım.

İçindekiler Xiaomi 13 Pro Teknik Özellikleri

Xiaomi 13 Pro T eknik Özellikleri

Xiaomi 12 Pro ile karşılaştırıldığında Xiaomi 13 Pro, sızan görsellerden de anlaşılacağı üzere yeniden tasarlanmış bir arka yüze sahip olacak. Kamera çıkıntısı özellikle yuvarlak kenarlı kare şeklinde olacaktır. Kamera modülü, birincil kamera olarak OIS destekli 50 MP çözünürlükte Sony IMX989 1 inç sensör barındıracak. Diğer iki kamera ise 50 MP çözünürlükte ultra geniş açılı lens ve OIS’li 50 MP çözünürlükte 3,2x optik zoom telefoto lens olacak.

Cihazın ekranının 6.73 inç olması bekleniyor ve 120 Hz yenileme hızı, 1920Hz PWM karartma ve 1.900 nit tepe parlaklık ile 2K çözünürlük sunması bekleniyor. Donanım olarak cihaz, LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolamaya sahip bir Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip olacak.

Xiaomi 13 Pro’nun ayrıca 120W hızlı şarjlı 4.820 mAh büyüklükte bir bataryaya sahip olduğu söyleniyor. Xiaomi 13 Pro, 50W kablosuz şarjı ve 10W ters kablosuz şarjı destekleyecektir. Xiaomi 13 Pro, şarj olurken daha iyi güç yönetimi için Surge G1 çipiyle donatılacak.

Bu özelliklerin dışında cihazın IR blaster, siber motorlu lineer motor, NFC ve IP68 dereceli kasa ile geleceği söyleniyor. Cihaz 229 gram (deri versiyon 210 gram) ağırlığında ve 8,38 mm kalınlığında (deri versiyon 8,7 mm) olacak.