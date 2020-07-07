Noter bilgi mesajları nasıl iptal edilir?

Noter bilgi mesajları, her ne kadar bilgilendirici mesajlar da olsa, bazen sorun yaratabiliyorlar. Özellikle gelen mesajlar, sadece işlemin yapıldığı kimlik sahibine değil, yakın çevresinde bulunan akrabalarına da gidebiliyor.

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Türkiye Noterler Birliği, 2018 yılında, Bilişim Teknolojileri Kurumu (BTK) ile, hakkında işlem yapılan T.C. vatandaşlarına, bilgilendirme amaçlı mesaj gönderimi için anlaşmada bulundu. Anlaşma kapsamında; Turkcell, Türk Telekom ve Vodofone olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren cep telefonu operatörleri, bu bilgilendirici mesajları göndermeye başladılar.

Noter bilgi mesajları almak istemiyorum, ne yapmalıyım?

Noterlikten gelen mesajlardan kurtulmak, aslında pek de kolay değil. Çünkü, gönderilen bu mesajlar zorunlu mesajlar kapsamında, cep telefonu operatörleri tarafından gönderiliyor. Bu mesajların iptali konusunda, gönderilen mesaj içerisinde bir bilgi mevcut değil.

Yine de bu mesajlardan kurtulmanın bir yolu mevcut. T.C. Ticaret Bakanlığı’na “Türkiye Noterler Birliği”nin veri havuzundan gönderilen mesajdaki, B ile başlayan SMS kodu, numara ve SMS saati ile şikayet edilebiliyor. Şikayet işleme alınıp size bir daha mesaj ulaştırılmaması adına çalışmalar yürütülüyor.

T.C. Ticaret Bakanlığı Online Şikayet Sistemi: https://tiss.gtb.gov.tr/

Operatörünüzün müşteri hizmetlerini aramayı deneyin!

Noter bilgi hizmetini kendinizin veya herhangi bir aile ferdinizin almasını istemiyorsanız, kullanmış olduğunuz operatörün çağrı merkezini arayarak yardım talep edebilirsiniz. Tüm operatörlerin müşteri hizmetleri için aşağıdaki listeye bakabilirsiniz:

Turkcell: 0532 532 00 00

Türk Telekom (Avea): 444 1 444

Vodafone: 0542 542 00 00

Dipnot: Cep telefonu operatörlerinin çağrı merkezi numaraları “07.07.2020” tarihi ile haberleştirilmiştir. Numaralar, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.