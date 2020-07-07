Redmi K40, Snapdragon 775 işlemci ile satışa sunulacak

Yeni beliren sızıntılara göre Xiaomi. Redmi markası altında yeni bir modeli yakın zaman içinde tanıtacak. Bu modelin ise, Redmi K30 Ultra olması bekleniyor. Fakat daha bu tanıtımın öncesinde, serinin bir sonraki cihazı olacak olan Redmi K40 ile ilgili sızıntılar da ortaya çıkmaya başladı. Çin’in en popüler sosyal medya platformu Weibo’da sızdırılan bilgilere göre ise, Redmi K40 modeli 2020 yılının sonlarına doğru piyasaya çıkacak.

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Redmi K40 ile ilgili neler biliyoruz

2020 yılının sonlarına doğru satışa sunulması beklenen K40 modelinin, Qualcomm’un Snapdragon 755 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Cihazın olası Pro versiyonunun ise, 2021 yılı başlarında satışa sunulması ve bu sefer Qualcomm’un Snapdragon 875 işlemcisi ile gelmesi bekleniyor. Sızıntılarda, bu bilgilere ek olarak K40 serisi ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat cihazın işlemcisinin ve cihazın piyasaya çıkış tarihinin şimdiden belli olmuş olması, yakın zamanda K40 serisi ile ilgili daha fazla şey duyabileceğimiz anlamına da geliyor diyebiliriz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!