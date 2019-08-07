Samsung Galaxy Note 10 Lansmanı Canlı Yayını | Galaxy Unpacked 2019

Samsung Galaxy Note 10 ailesinin tanıtılacağı Galaxy Unpacked 2019 etkinliğini Kerem, Aydoğan ve Ersin takip ederek yorumlayacaklar.

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Samsung Türkiye tarafından herhangi bir Note 10 lansman daveti almayan Hardware Plus ekibi ofisten canlı yayın ile cihazın özelliklerini ve detaylarını siz değerli izleyicilere aktarmaya devam edecek.

Saat 22:30‘da başlayacak ön yayın ile 23:00’da başlayacak olan lansman ve ürünler hakkındaki detayları gelin beraber yorumlayalım.