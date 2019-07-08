Galaxy Note 10 neler getirecek? Sızıntıları konuştuk!

Galaxy Note 10 modeli, açıklanan bilgilere göre 7 Ağustos itibarıyla resmi olarak tanıtılacak. Peki yeni Note 10 modeli nasıl olacak? Bu videoda bugüne kadar ortaya çıkan sızıntıları derledik.

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Galaxy Note 10 nasıl olacak?

Sızıntılar bu sefer Galaxy Note 10 ve Galaxy Note 10 Plus olmak üzere iki farklı varyasyonun olacağını söylüyor. Bunlardan biri 6.28 inç boyutlu olacakken bir diğerinin 6.75 inç olması bekleniyor. Ayrıca 5G destekli üçüncü bir modelin de olması söz konusu. Tasarımsal açıdan bugüne kadar gördüğümüz görseller, ön tarafta damla çentiğe benzeyen ancak ekranın tam üstünde değil de biraz daha altında olan bir tasarım bulunuyor. Yani Samsung yine “delik” çentik kullanıyor ancak bu sefer ekranın üst orta bölümünde. Arka tarafta ise üçlü kameranın bu sefer dikey bir şekilde yerleştirildiğini görüyoruz.

Teknik özellik tarafında Snapdragon 855 ve Exynos 9820 işlemci seçenekleri bekleniyor. RAM kapasitesinin ise 12 GB‘a kadar değişeceği ve yine 512 GB‘a kadar yükselen dahili depolama alanı seçenekleri göreceğimiz söyleniyor. Batarya konusunda ise baz Note 10 modelinin 4500 mAh pil ve 45W hızlı şarj ile gelmesi muhtemel. Özellikle hızlı şarj konusunda eğer bu doğru çıkarsa, ciddi anlamda bir iyileştirme göreceğiz demektir.

Kamera dedikoduları

Söylentiler Samsung’un yeni 64 MP’lik sensörünün bu modellerde kullanılmayacağı yönünde. Bunun yerine, Galaxy S10 modellerine benzer bir kamera sistemi görmemiz olası. Sızıntılar üç kameranın olacağını ve ana kameranın yanında bir telephoto bir de ultra geniş açı sensör göreceğimize işaret ediyor.

Galaxy Note 10 fiyatı ne olur?

Geçmişe bakacak olursak, eski Note modellerinin yurtdışı satış fiyatları şöyleydi:

Galaxy Note 7: 834 dolar

Galaxy Note 8: 930 dolar

Galaxy Note 9: 999 dolar

Beklentiler yeni modellerin 1000 dolar fiyattan başlaması ve artarak devam etmesi yönünde. Türkiye için ise artan ÖTV oranı ve mevcut dolar kuru sebebiyle bir tahmin yapmak zor.