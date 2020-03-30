Normal tavanlı 2021 Fiat 500e, kamuflajlı olarak yakalandı!

%100 elektrikli olan Fiat 500e modeli, ilk olarak kayar kumaş tavanlı cabrio haliyle tanıtılmıştı. Şimdilerde ise “hard-top” olarak tabir edilen normal tavanlı hali test edilirken görüntülendi.

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Aslında cabrio modelle normal tavanlı model, aralarındaki ufak farklılıklar dışında aynı görünüyor. Bu farklar ise arka kanat ve sabit tavandaki anten oluyor.

Normal tavanlı modelde, cabrio modeldeki ekstra tavan mekanizması olmadığı için haliyle fiyat biraz daha uygun hale gelecek. Fiyat hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Fakat yukarıda linki bulunan haberde de bahsettiğim, sınırlı sayıdaki “Fiat 500 La Prima” modelinin İtalya’daki satış fiyatı 37 bin 900 € olarak açıklanmıştı. Normal tavanlı modelin, bu fiyattan çok daha ucuz olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

116 beygirlik elektrik motoru olan 500e, 42 kWh lityum iyon pillere sahip. 500e Cabrio’nun WLTP standartlarına göre 320 km‘lik sürüş menzili bulunuyor. Ayrıca 0-100 km/s değeri 9 saniye ve elektronik olarak sınırlandırılmış 150 km/s maksimum hıza sahip.

Yeni 500e’de dokunmatik ekranlı 10.25 inçlik UConnect 5 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Seviye 2 yarı otonom sürüş yeteneği, akıllı telefon entegrasyonu ve üst sınıf döşemeler gibi özellikler donanım paketlerinde standart veya opsiyon olarak alınabilecek.

Aracın birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.