Genel
Normal tavanlı 2021 Fiat 500e, kamuflajlı olarak yakalandı!
%100 elektrikli olan Fiat 500e modeli, ilk olarak kayar kumaş tavanlı cabrio haliyle tanıtılmıştı. Şimdilerde ise “hard-top” olarak tabir edilen normal tavanlı hali test edilirken görüntülendi.
İlginizi çekebilir: Yeni Fiat 500, elektrikli motor seçeneğiyle 320 km menzil vadediyor!
Aslında cabrio modelle normal tavanlı model, aralarındaki ufak farklılıklar dışında aynı görünüyor. Bu farklar ise arka kanat ve sabit tavandaki anten oluyor.
Normal tavanlı modelde, cabrio modeldeki ekstra tavan mekanizması olmadığı için haliyle fiyat biraz daha uygun hale gelecek. Fiyat hakkında pek bir bilgi bulunmuyor. Fakat yukarıda linki bulunan haberde de bahsettiğim, sınırlı sayıdaki “Fiat 500 La Prima” modelinin İtalya’daki satış fiyatı 37 bin 900 € olarak açıklanmıştı. Normal tavanlı modelin, bu fiyattan çok daha ucuz olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.
116 beygirlik elektrik motoru olan 500e, 42 kWh lityum iyon pillere sahip. 500e Cabrio’nun WLTP standartlarına göre 320 km‘lik sürüş menzili bulunuyor. Ayrıca 0-100 km/s değeri 9 saniye ve elektronik olarak sınırlandırılmış 150 km/s maksimum hıza sahip.
Yeni 500e’de dokunmatik ekranlı 10.25 inçlik UConnect 5 bilgi-eğlence sistemi bulunuyor. Seviye 2 yarı otonom sürüş yeteneği, akıllı telefon entegrasyonu ve üst sınıf döşemeler gibi özellikler donanım paketlerinde standart veya opsiyon olarak alınabilecek.
Aracın birkaç ay içinde tanıtılması bekleniyor.
Genel
Elektrikli crossover 2021 VW ID.4 test edilirken görüntülendi!
Volkswagen’in %100 elektrikli crossover modeli ID.4, kamuflajlı olarak karda test edilirken görüntülendi.
İlginizi çekebilir: 2020 Chevrolet Corvette (C8) off-road kostümüyle hayal edildi!
Her ne kadar kamuflajıyla Opel Grandland X‘ benzetilmeye çalışılsa da bu ayın başında üreticinin yayınladığı resimlerden, aracın neye benzediği konusunda fikir sahibiyiz.
ID.4’ün ince farlarla çevrili ve tamamen kapalı bir ön ızgaraya sahip olacağını görmüştük. Ayrıca crossover görünüşünü tamamlamak adına bazı siyah plastik parçalara ve sahte hava girişleri gibi detayları da bulunuyor.
Aracın önden arkaya kadar uzanan omuz çizgisi, kaslı görünümü tamamlıyor. Ayrıca arkaya doğru eğimli tavanı, tavanın bitiminde yer alan spoyleri ve ince ışıklı bir şeritle birbirine bağlı, üç boyutlu arka farlar dikkat çeken diğer detaylar.
Volkswagen, ID.4’ün performans detaylarıyla ilgili fazla bir şey söylemedi. Fakat MEB platformunu kullanacak olan araç, başlangıçta arkadan itişli olarak piyasaya sürülecek. Dört tekerlekten çekişli model ise daha sonra gelecek ve iki adet elektrik motora sahip olacağı için biraz daha güçlü olacak.
Üreticinin dediklerine bakılırsa WLTP‘ye göre 500 km gibi bir menzile sahip olan ID.4’ün arkadan çekişli olan modellerde 201 beygir ve 310 Nm tork, dört tekerlekten çekişli modellerde ise 302 beygir ve 450 Nm tork üreten ünitelerin yer alacağını söyledi.
ID.3’ün aksine ID.4, Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika’da üretilen ve satılan küresel bir model olacak. Bu yıl içinde olması planlanan Avrupa lansmanından sonra, 2022‘de Kuzey Amerika‘da üretimine başlanacak.
Diğer
e-Devlet üzeriden “Seyahat İzin Belgesi” alınabilecek
Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet üzerinden alınabilecek. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Twitter hesabından söz konusu izin belgesini hakkında açıklamalarda bulundu.
Tüm Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin valilik iznine bağlanması yönünde karar alındı. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Seyahat İzin Belgesi’nin bundan böyle e-Devlet’ten alınabileceğini duyurdu.
İlginizi çekebilir: Fiyat performans canavarları! | ROG Strix Radeon RX 5500 XT & 5600 XT
Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet kapısında” denildi.
Paylaşılan duyuruda söz konusu belgeye başvurabilecekler için kriterler de belli oldu. “Seyahat İzin Belgesi”nden faydalanabilecekler: tedavi ihtiyaçları nedeniyle doktor kararıyla sevk edilen, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır hastalığı olanlar ve son on beş gün içerisinde gelmiş olduğu yerde kalacak yeri bulunmayan kişiler olarak belirlendi.
e-Devlet üzerinden seyahat izin belgesi başvurusu süreci nasıl işliyor?
İlk olarak e-Devlet kapısı üzerinden yapmak istediğiniz seyahatin başvurusunu yapmanız gerekiyor. Başvurunuz Seyahat İzin Kurulu’na iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirilmeye alınacak. Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine “Başvurunuz kabul veya red edilmiştir” şeklinde SMS bildirimi ile dönüş yapılacak.
Son olarak “Seyahat İzin Belgesi” başvurusu kabul edilen vatandaşlar, otogar ve havaalanlarında oluşturulan başvuru masalarından T.C. kimlik numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecek.
Aksesuar
Yeni nesil Apple Watch, Touch ID ile mi geliyor?
Apple yeni nesil akıllı saati Apple Watch için önemli bir özellik getiriyor. İddialara göre firma akıllı saatlerine Touch ID ekleyecek.
İlginizi çekebilir; Apple Watch sağlık yönünden gelişmeye devam ediyor.
Ekran altına Touch ID
Apple, kullanıcılarının çok sevdiği özelliği olan Touch ID‘yi görünüşe göre geri getiriyor. YouTube’da iUpdate isimli kanalda yer alan videolu habere göre Apple, yeni nesil akıllı saati Apple Watch‘a ekran altı parmak izi okuyucusu eklemek istiyor. Touch ID özelliği sayesinde kullanıcıların her saati bağladıklarında PIN girmesi sorununun da ortadan kalkması bekleniyor. Aynı şekilde saat üzerinden yapılan ödemeler de Touch ID vasıtasıyla hemen halledilebilecek. Apple hayranların sevdiği bu özellik dışında yeni nesil saatlerinin içerisine “Hey Siri!” komutlarını da ekleyecek. Günlük hayatı kolaylaştıracak özelliklerin yanı sıra Apple‘ın, yeni nesil saatlerine kanda yer alan oksijen miktarının ölçülebildiği gelişmiş bir sistem daha getirerek sağlık alanında da atılım yapması bekleniyor.
Tüm bu gelişmelerin ışığın da yeni nesil Apple Watch oldukça önemli özelliklerle bizleri karşılayacak gibi gözüküyor. WatchOS 7 ile geleceğine kesin gözüyle bakılan akıllı saatin, tanıtım tarihine kadar daha fazla yeni özelliklere kavuşup kavuşamayacağını kestirmek güç. Ayrıca etkinler ve tarihleri konusunda sıkıntılı günler yaşayan firma, geleneksel Dünya Geliştiriciler Konferansı‘nı şimdilik hazirana erteledi. Dünya genelinde ki Corona virüsü salgının etkilerine göre konferansın internet üzerinden yapılabileceği bilgisi aktarıldı.