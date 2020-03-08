Yeni Fiat 500, elektrikli motor seçeneğiyle 320 km menzil vadediyor!

Geçtiğimiz günlerde yeni Fiat 500‘ün tanıtımı yapıldı. İkonik tasarımıyla dikkat çeken araç, motor seçenekleri arasına tam elektrikli bir seçeneği de ekledi.

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Benzinli ve dizel motorlu Fiat 500’lerin üretilmeye devam edileceği söylendi. Fakat bu haberde elektrikli olan modelin özelliklerine değineceğim.

Tamamen elektrikli olan Fiat 500, yepyeni bir platform üzerine kuruldu. Artık eskisine göre 6 cm daha uzun, 6 cm daha geniş, 4 cm daha yüksek ve 2 cm daha uzun aks aralığına sahip. Güç konusunda 116 beygir güç üreten motora ve 42 kWh lityum-iyon pillere yer verilen araç, WLTP döngüsüne göre 320 km menzil sunuyor. Ayrıca 85 kW gücündeki hızlı şarj donanımıyla, sadece 35 dakikada %0’dan %85’e kadar bataryasını doldurabiliyor.

Fiat’ın yeni elektrikli miniği, 0-100 km/s hızlanmasını 9 saniyede tamamlıyor. 0’dan 50 km/s hıza ise 3.1 saniyede çıkabilen aracın maksimum hızı ise 150 km/s olarak sınırlandırılmış.

Aracın üç farklı sürüş modu bulunuyor. Bunlar Normal, Range ve Sherpa olarak isimlendirilmiş. Sherpa modunda enerji tüketimi mümkün olan en düşük seviyeye indiriliyor. Fakat navigasyon, sürücünün temel ihtiyaçları olarak baz alınan “en yakın şarj istasyonunu göstermek veya gitmek istediği yere rahat ulaşabilmesi” adına bu modda kullanılabilir oluyor. Ayrıca Sherpa modunda maksimum hız 80 km/s ile sınırlandırılırken, klima ve koltuk ısıtma gibi özellikler de kapatılarak tüketimi düşürmeye yardımcı oluyor.

Normal ve Range modlarında ise “motor freni” özelliği mevcut. Yani ayağınızı gaz pedalından çektiğiniz anda, araç yavaşlıyor ve fren enerjisinden geri kazanım yapıyor. Bu özellik Normal modda kapatılabilirken, Range modunda ise bu özellik kapatılamıyor, araç neredeyse tek pedalla kullanabilir hale geliyor.

Elektrikli Fiat 500, sınıfında bir ilk olan 2. seviye otonom sürüşü destekliyor!

Araçtaki otonom sürüş, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı ve ön park sensörlerinin bir arada çalışmasıyla gerçekleşiyor.

Yeni Fiat 500’ün iç mekanında ise markanın en son nesil bilgi eğlence sistemi olan UConnect5 yer alıyor.10.25 inçlik ekrana sahip sistem sezgisel arayüzüyle Android Auto ve Apple CarPlay‘i kablosuz olarak destekliyor.

la Prima paketinin alınabilir renk seçenekleri la Prima’ya özel arma

Lansmanda yer alan, sınırlı sayıda üretilecek olan “la Prima” adı verilen donanım paketi, okyanus yeşili, gökyüzü mavisi ve mineral grisi renkleriyle alınabilecek. Ayrıca bu pakette 17 inçlik elmas kesim jantlar, tamamen LED ön farlar, deri koltuk döşemesi ve özel krom detaylar da bulunuyor. Sadece 500 adet üretilecek olan Fiat 500 “la Prima” paketi Avrupa‘da 37 bin 900 € gibi bir fiyattan satılacak. Tabi ki “la Prima” sınırlı sayıda üretileceği için, normal modellerin fiyatı daha ulaşılabilir seviyelerde olacaktır.

Şimdilik sadece cabrio (kayar kumaş tavanlı) olarak üretilecek olan elektrikli 500‘ün, ilerleyen zamanlarda normal tavanlı versiyonu da gelecek.