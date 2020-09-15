Nokia, yeni telefonlarının tanıtım tarihini açıkladı

HMD Global bünyesinde faaliyet gösteren Nokia, yeni Nokia 2.4 ve Nokia 3.4 modellerini tanıtması beklenen etkinliğin tarihini açıkladı.

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Nokia’nın sahibi HMD Global, 22 Eylül’de yeni akıllı telefonlarını tanıtmak için bir etkinlik düzenleyecek. HMD Global’in internet üzerinden yapacağı bu etkinliğin ‘yeni telefonlar’a ev sahipliği yapacağını kesin olarak biliyoruz; ancak hangi telefonlar olacağı ise kağıt üstünde belirsizliğini koruyor.

Ama Nokia’nın rakiplerine göre fazla ürün yelpazesine sahip olmadığını düşünürsek, uzun süredir de beklenmekte olan Nokia’nın 3.4 ve 2.4 modellerinin söz konusu etkinlik kapsamında görücüye çıkacağını söyleyebiliriz. Ayrıca HMD Global’in paylaştığı afişte birden fazla telefondan bahsedilmesi de bu ihtimalin kuvvetini artırıyor.

Nokia 2.4 ne özelliklere sahip olacak?

Nokia’nın yeni akıllı telefonlarıyla alakalı sızıntılar oldukça az olsa da, geçtiğimiz haftalarda bizim de haberlerimize konu olan belli başlı özellikler ortaya çıkmıştı. İlk olarak Nokia’nın 2.4 modeliyle ilgili bilinen özelliklerden bahsedelim. Bu akıllı telefonun beyninde MediaTek’in Helio P22 yonga setinin yer alması bekleniyor. Ayrıca 3 GB dahili hafızaya ve 64 GB RAM’e sahip olan bu cihazın, bataryası ise 4.500 mAh boyutunda olacak.

Cihazın arka tarafında, selefi Nokia 2.3′te olduğu gibi 13 MP + 2 MP çift kamera; ön tarafında ise 5 MP selfie kamerasıyla kullanıcılara sunulması bekleniyor. Nokia 2.4 modelinin ekranı ise 6.5 inç boyutunda olacak.

Nokia’nın 3.4 modeli ne özelliklere sahip olacak?

Nokia 3.4′le alakalı sızıntılar nispeten daha detaylı bilgiler içeriyor. Cihazın arka tarafında dairesel formda bir üçlü kamera dizilimi ve parmak izi tarayıcı bulunacak. Sol tarafında ise güç ve ses düğmelerinin yanı sıra, bir adet de özel Google Asistan tuşu olması bekleniyor.

Nokia 3.4 modelinin ekranı 6.52 inçlik ekranı 20:9 oranında olacak. Bu ekrana da 720 × 1.600 piksel değerindeki HD+ çözünürlüğün eşlik ettiği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Ek olarak 3 GB RAM ve 32 / 64 GB dahili hafızaya sahip olan telefona Snapdragon 460 yonga seti güç verecek.

Diğer taraftan telefon, arkasında 13 MP + 5 MP + 2 MP; önünde ise 8 MP’lik kameralarıyla sahibine fotoğrafçılık yeteneklerini sergileyecek. Nokia 3.4′ün 4.000 mAh büyüklüğündeki bataryasının 10W hızlı şarj desteğiyle besleneceğini ve bir adet de kulaklık girişi barındıracağını ekleyelim.