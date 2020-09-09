Nokia E3500 tam kablosuz kulaklıkları resmi olarak tanıtıldı!

Bugün, Nokia‘nın uzun zamandır tanıtmasını beklediğimiz tam kablosuz kulaklıkları Nokia E3500 resmi olarak kullanıcılara tanıtıldı. Cihaz, gün içinde 329 Yuan(48$) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Yeni kablosuz kulaklık şirketin duyurduğu üzere yüksek kalitede çağrı gerçekleştirme amacıyla üretildi. Kulaklığın 10 mm sürücüleri, gerçekten iyi bir bas kalitesine sahip olacak. Cihaz, mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.

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Nokia E3500 hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Nokia 3500, çift mikrofon ve Qualcomm cVc teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji ile birlikte çevresel gürültü en aza indirilecek ve arama kalitesine artış görülecek. Cihazın ortam modu ile birlikte çevredeki seslerin net duyulması sağlanacak. Olası bir trafiğe çıkma veya dışarıdaki sesi duymaya ihtiyaç olduğunda bu mod devreye sokulabilecek. 10 mm’lik dinamik sürücüler ile birlikte tam kablosuz kulaklığın bas sesi oldukça kaliteli bir şekilde kulağa verilecek. Kompozit diyafram ile birlikte orta ve yüksek frekans sesler kayıpsız ve doğal bir şekilde duyulacak.

Nokia E3500, Qualcomm aptX ses kodu çözme teknolojisine de sahip olacak. Qualcomm aptX, düşük gecikme ve ses kalitesini dengeleyen bir sistemdir. Bu teknoloji sayesinde müzik ve video oynatırken daha düşük gecikme ve ses kalitesinde daha az kayıp yaşanıyor. Bunlar haricinde cihazın sesli asistan desteği de bulunuyor. Nokia‘nın yeni kablosuz kulaklığı, tek şarj ile 7 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca şarj kutusuyla kulaklık 3 kere tam şarj olabiliyor. Kulaklığın IPX5 sertifikası bulunduğu için yağmur ve tere karşı da dayanıklı bir yapısı bulunuyor.