Aksesuar
Nokia E3500 tam kablosuz kulaklıkları resmi olarak tanıtıldı!
Bugün, Nokia‘nın uzun zamandır tanıtmasını beklediğimiz tam kablosuz kulaklıkları Nokia E3500 resmi olarak kullanıcılara tanıtıldı. Cihaz, gün içinde 329 Yuan(48$) fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Yeni kablosuz kulaklık şirketin duyurduğu üzere yüksek kalitede çağrı gerçekleştirme amacıyla üretildi. Kulaklığın 10 mm sürücüleri, gerçekten iyi bir bas kalitesine sahip olacak. Cihaz, mavi, siyah ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile geliyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy Tab Active 3, Exynos 9810 ile geliyor!
Nokia E3500 hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Nokia 3500, çift mikrofon ve Qualcomm cVc teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji ile birlikte çevresel gürültü en aza indirilecek ve arama kalitesine artış görülecek. Cihazın ortam modu ile birlikte çevredeki seslerin net duyulması sağlanacak. Olası bir trafiğe çıkma veya dışarıdaki sesi duymaya ihtiyaç olduğunda bu mod devreye sokulabilecek. 10 mm’lik dinamik sürücüler ile birlikte tam kablosuz kulaklığın bas sesi oldukça kaliteli bir şekilde kulağa verilecek. Kompozit diyafram ile birlikte orta ve yüksek frekans sesler kayıpsız ve doğal bir şekilde duyulacak.
Nokia E3500, Qualcomm aptX ses kodu çözme teknolojisine de sahip olacak. Qualcomm aptX, düşük gecikme ve ses kalitesini dengeleyen bir sistemdir. Bu teknoloji sayesinde müzik ve video oynatırken daha düşük gecikme ve ses kalitesinde daha az kayıp yaşanıyor. Bunlar haricinde cihazın sesli asistan desteği de bulunuyor. Nokia‘nın yeni kablosuz kulaklığı, tek şarj ile 7 saate kadar kullanım ömrü sunuyor. Ayrıca şarj kutusuyla kulaklık 3 kere tam şarj olabiliyor. Kulaklığın IPX5 sertifikası bulunduğu için yağmur ve tere karşı da dayanıklı bir yapısı bulunuyor.
Aksesuar
Realme Watch S Pro hakkında yeni detaylar ortaya çıktı!
Realme, yeni akıllı telefonlarından ses aksesuarlarına kadar bir çok yeni ürününü IFA 2020‘de tanıttı. Bu ürünlerden biri de Realme Watch S Pro oldu. Samsung Galaxy Watch serisine benzeyen bu akıllı saat hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.
İlginizi çekebilir: Realme 7i teknik özellikleri sızdırıldı!
Watch S Pro tasarım detayları
MySmartPrice tarafından yapılan haberde Realme Watch S Pro hakkındaki yeni bilgiler ve görseller FCC veri tabanında yer aldı. Görsellerden de anlaşılacağı üzere bu akıllı saat, Samsung Galaxy Watch ile ciddi benzerlikler taşıyor diyebiliriz. Saatin bir tarafında bulunan iki adet kumanda düğmesi ve tahmin edileceği üzere dönen kordon dikkat çeken detaylar arasında. Daha fazlası için aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.
Realme Watch S Pro Teknik özellikleri
Aynı haber kaynağı tarafından paylaşılan bilgilerde FCC veri tabanında Watch S Pro ile ilgili bir kullanma kılavuzu bulunduğu belirtiliyor. Böylece bu akıllı saat ile ilgili bazı teknik özellikler de ortaya çıkmış oldu.
- 1.39 inç 454×454 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekran.
- 420 mAh kapasiteli batarya
- Spo2 ve kalp atış sensörü
Realme’nin yeni akıllı saati kamera ve müzik kontrolü, adım sayar, uyku takibi, kalori hesaplama gibi özellikler ile kullanıcıların beğenisine sunulacak. Ayrıca Realme, geçtiğimiz haftalarda Watch S Pro’nun bu yılın 4. çeyreğinde Avrupa’da piyasaya çıkacağını, fiyatlandırma veya belirli bir çıkış tarihi hakkında hiçbir bilgi vermeden doğrulamıştı.
Aksesuar
Huawei Freebuds Pro, 10 Eylül’de resmi olarak tanıtılacak!
Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yasağı sebebiyle geçirdiği zor zamanlara rağmen yeni ürünler ve teknolojiler üretmeye devam ediyor. Şirket, 10 Eylül tarihinde yeni tam kablosuz kulaklığı olan Huawei Freebuds Pro‘yu resmi olarak tanıtacak. Son zamanlarda aksesuar pazarında artan satışlar, firmanın bu sektöre yoğunlaşmasında etkili olmuş gibi gözüküyor.
İlginizi çekebilir: Samsung Galaxy S21, S-Pen ile görüntülendi!
Huawei Freebuds Pro hakkında neler biliniyor?
Bugün, Huawei Freebuds Pro ile ilgili yeni bir video ortaya çıktı. Video, yeni tam kablosuz kulaklığın dinamik gürültü azaltmayı destekleyeceğini gösteriyor. Ayrıca Freebuds Pro, “P” harfine benzer bir tasarım ile gelecek. Önceden paylaşılan postere göre kablosuz kulaklık, kulak içi tasarıma sahip olacak. Airpods tarzı bir tasarım yerine bu tasarımın kullanılması, kulak rahatlığı açısından oldukça önemli.
Şirketin paylaştığı resmi görsellerde de görüleceği üzere kulaklığın kablosuz şarj bölmesi, Apple Airpods‘dan farklı olacak. Huawei‘nin kablosuz şarj kutusu için geliştirdiği yeni tasarım, üst tarafta daha yuvarlak, alt tarafta ise düz olarak karşımıza çıkacak. Bunun hem konfor hem de duruş açısından daha iyi bir sonuç vermesi bekleniyor.
Bu hafta WinFuture tarafından yayınlanan rapora göre cihazın siyah, gümüş ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunacak. Ayrıca Freebuds Pro, Kirin A1 yonga setine sahip olacak ve Bluetooth 5.2 desteği ile gelecek. 10 Eylül’de gerçekleşecek lansmanda cihaz hakkındaki tüm detayları öğreneceğiz.
Aksesuar
Karşınızda dünyanın ilk çerçevesiz akıllı saati: Rollme Hero
Rollme’yi son zamanlarda akıllı saat endüstrisinde yeni yeni görmeye başlıyoruz. Rakipleri kadar pek ilgi çekici olmasa da firmanın yeni duyurduğu Rollme Hero modeli, alışılmışın dışında bir akıllı saat tasarımıyla geliyor.
İlginizi çekebilir: Dünyanın en küçük 4K mini bilgisayarı GMK NucBox ortaya çıktı!
Ekran – kasa oranları iyileştikçe akıllı telefonların ekranında çerçeve görmemeye başladık. Ancak ne yazık ki akıllı saatler için böyle bir durum söz konusu değil. O kadar rahatsız edici olmasa da akıllı saatlerin de artık tasarımsal anlamda ciddi bir revizyona ihtiyacı olduğu aşikar, bu devrim niteliğindeki revizyon ise Rollme’den gelecek. Zira firma, gerçekten çerçevesiz ekranlı bir akıllı saat için kolları sıvamış durumda.
“Akıllı saat” tasarımının yeniden yorumlandığı akıllı saat: Rollme Hero
Rollme’ye göre bir akıllı saatte tam ekran deneyimi sunmak için muazzam bir çaba ve ileri seviye mühendislik gerekiyor. İşte şirket, uzun süren mühendislik çalışmaları neticesinde Rollme Hero modelinde çerçeveden arındırılmış bir ekran tasarımıyla sınırları aşmayı başardıklarını söyledi.
Rollme Hero ile alakalı teknik ve tasarımsal diğer bilgiler oldukça sınırlı, çünkü Rollme bu cihazı tam anlamıyla hazırlamamış. Ancak saatin ortaya çıkan görüntülerine baktığımız zaman epey sade ve şık bir görünüme sahip olduğunu anlayabiliyoruz. Ayrıca diğer ikonların ve saat verilerinin de sıkışık olmaması, cihazın şıklığını daha şık hale getiriyor. Saatin hem analog hem de dijital olarak aynı anda kullanılabilir olması da çerçevesiz ekranın bir başka nimeti.
Rollme Hero akıllı saatin resmi web sitesinde, MediaTek MT6739 yonga setine ve 3 GB RAM + 32 GB dahili hafızaya sahip olduğu belirtiliyor. Bu işlemcinin özelliklerinden yola çıkarak, Rollme Hero’da büyük olasılıkla LTE ve Bluetooth 4.2 desteği olacağını öngörebiliriz. Saat formunda olduğundan dolayı cihazın suya ve toza dayanıklılık sertifikasına da sahip olması bekleniyor.
Öte yandan Hero aslında tek bir model değil, ek olarak Rollme Hero Pro adlı bir üst model daha bulunuyor. Rollme’nin bu modelde de bir ilki; Qualcomm’un giyilebilir cihazlar için ürettiği Snapdragon Wear 4100+ yonga setini kullanan ilk akıllı saati üretmeyi başardığını ekleyelim. 12 nm üretim sürecinden geçen bu yonga seti, kardeşlerine göre %85′e kadar daha yüksek hızlı çalışabiliyor. Ayrıca yonga setinde, akıllı saatin grafiklerinden sorumlu olacak bir adet de Adreno A504 GPU yer alıyor.
Her iki modelin de akıbetinin ne olacağı ve ne zaman son kullanıcıyla buluşacağı belli değil. Ancak şüphesiz akıllı saat dünyasında yeni bir rekabet ortamı yaratacaklar.