Nokia 3.4, tasarım detayları ve teknik özellikleri belli oldu!

Nokia 3.4 yeni bilgiler ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Firmanın yeni cihazının tasarım detayları ve teknik özellikleri ortaya çıktı.

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Nokia 3.4, Geekbench üzerinde görüntülendi!

Telefon piyasasında eski günlerine dönmek isteyen Nokia çalışmalarını sürdürüyor. Nokia 3.4 modelini geliştiren firmanın yeni cihazı Geekbench üzerinde görüntülendi. Tekli çekirdek performansında 252 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise bizleri 1259 puan ile karşılamakta. Teknik özelliklerine yakından bakma fırsatı bulduğumuz cihaz, işlemci konusunda henüz kesinleşen bir bilgiye sahip değil. “Bengal” kod adıyla listelenen işlemci, hem Snapdragon 662 hem de Snapdragon 460 için kullanılmakta. Ancak onun dışında bazı teknik özelliği belli olan akıllı telefon, 3 GB RAM ile bizleri karşılıyor. 4000 mAh batarya kapasitesine ve 10 W hızlı şarj desteğine sahip olacak cihazın tasarım detayları da belli oldu.

6.5 inç HD+ delikli ekran ile gelecek akıllı telefonun bir adet de 8 MP değerinde ön kamerası bulunuyor. Daha önceden hayran tasarımı olarak lanse edilen görüntülerin gerçek olacağı belirtilen akıllı telefon arka tarafta bizleri üçlü kamera kurulumu bile karşılamakta. Kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 5 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak bizleri karşılarken, dizayn olarak yuvarlak çerçeve içerisine yerleştirilmiş üç kamera görülmekte. Parmak izi okuyucusu da cihazın arka tarafında yer alırken, akıllı telefon bizleri Android 10 ile karşılayacak. Nokia 3.4 modelinin 3 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.