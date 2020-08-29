Akıllı Telefonlar
Nokia 3.4, tasarım detayları ve teknik özellikleri belli oldu!
Nokia 3.4 yeni bilgiler ile bizleri karşılamaya devam ediyor. Firmanın yeni cihazının tasarım detayları ve teknik özellikleri ortaya çıktı.
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Nokia 3.4, Geekbench üzerinde görüntülendi!
Telefon piyasasında eski günlerine dönmek isteyen Nokia çalışmalarını sürdürüyor. Nokia 3.4 modelini geliştiren firmanın yeni cihazı Geekbench üzerinde görüntülendi. Tekli çekirdek performansında 252 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise bizleri 1259 puan ile karşılamakta. Teknik özelliklerine yakından bakma fırsatı bulduğumuz cihaz, işlemci konusunda henüz kesinleşen bir bilgiye sahip değil. “Bengal” kod adıyla listelenen işlemci, hem Snapdragon 662 hem de Snapdragon 460 için kullanılmakta. Ancak onun dışında bazı teknik özelliği belli olan akıllı telefon, 3 GB RAM ile bizleri karşılıyor. 4000 mAh batarya kapasitesine ve 10 W hızlı şarj desteğine sahip olacak cihazın tasarım detayları da belli oldu.
6.5 inç HD+ delikli ekran ile gelecek akıllı telefonun bir adet de 8 MP değerinde ön kamerası bulunuyor. Daha önceden hayran tasarımı olarak lanse edilen görüntülerin gerçek olacağı belirtilen akıllı telefon arka tarafta bizleri üçlü kamera kurulumu bile karşılamakta. Kameralar sırasıyla, 13 MP ana kamera, 5 MP geniş açı ve 2 MP derinlik sensörü olarak bizleri karşılarken, dizayn olarak yuvarlak çerçeve içerisine yerleştirilmiş üç kamera görülmekte. Parmak izi okuyucusu da cihazın arka tarafında yer alırken, akıllı telefon bizleri Android 10 ile karşılayacak. Nokia 3.4 modelinin 3 Eylül tarihinde tanıtılması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Huawei, Fransa’nın 5G altyapısına katılabilir!
Çinli teknoloji devi Huawei, ABD yasağı yüzünden yoğun bir şekilde gündemde. ABD‘nin birçok müttefiki Huawei’yi karşısına aldı. Bazı Avrupa ülkeleri 5G altyapısından şirketi çıkarma kararı aldı. Ancak Fransa, Huawei’yi 5G altyapısından çıkarmayacak. Son gelişmelere göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Huawei‘nin 5G ağından çıkarılmayacağını ve işbirliği içinde olacaklarını açıkladı.
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Macron, Huawei ile nasıl bir yol izleyecek?
Macron, Avrupa’da 5G tedarikçisi olarak hizmet verebilecek Nokia ve Ericsson‘un bulunduğunu söyledi. Yurtiçi iletişimin güvenliğini sağlamak için Avrupalı tedarikçilere yönelmenin normal olduğunu belirtti. Çin devlet başkanı Xi Jinping’e “Güvenlik için herkes kendi bölgesinin tedarikçisinden hizmet almak ister” şeklinde bir söylemde bulundu. Macron, gazetecilere verdiği demeçte “Bizim de Avrupa’da bulunan 5G çözümlerini istememiz normaldir.” dedi. Bunun yanı sıra Huawei gibi Çinli şirketleri de yasaklamak gibi bir tavrı bulunmayacak.
Huawei‘den 5G teknolojisi alan Fransız telekom operatörleri yalnızca sekiz yıllık lisans alabilecekler. Ayrıca hükümet, askeri üsler, nükleer tesisler ve hassas konumların kullanacağı altyapıyı Huawei’den geçirmeyecek. Bu, güvenlik adına yapılmış bir kısıtlama olarak değerlendiriliyor. Amerikan hükümetinin Huawei‘ye yaptığı baskılar son aylarda olduça arttı. Buna rağmen şirket, hız kesmeden yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmeye devam ediyor. Umarız en kısa sürede Huawei ve ABD arasındaki bu gerginlik sona erer ve kullanıcıların tedirginlikleri giderilir.
Akıllı Telefonlar
Exynos 1000, Snapdragon 875’den kötü sonuç verebilir!
Bu yıl, Samsung hayranlarının çoğu Exynos 990 için şirkete sitem ediyor. Samsung‘un gelecek sene yonga seti sorununu çözeceği düşünülüyordu. Exynos 1000 ile birlikte Cortex işlemci çekirdeği ve AMD GPU‘lar kullanılacağı için önemli derecede performans artışı bekleniyordu.
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Exynos 1000, Snapdragon 875’den düşük performans mı gösterecek?
Son raporlar, AMD GPU‘ların 2022’de Samsung yonga setlerinde kullanılacağını gösteriyor. Önümüzdeki yıl ise Samsung, Mali-G78 GPU ile yola devam edecek. Bu durumda beklenen performans artışı gerçekleşmeyebilir. Şirkette çalıştığını söyleyen biri Snapdragon‘un önümüzdeki sene de Exynos’dan daha iyi sonuç vereceğini belirtiyor. Fakat bu seneki kadar açık bir fark olmayacağını söylüyor. Bu nedenle gelecek sene kullanıcılar yeniden Snapdragon yonga setlerini cihazlarda görmeyi isteyebilirler. Exynos 1000‘in Snapdragon 875 ile enerji verimliliği tarafında ise bu sefer yarışabileceği tahmin ediliyor.
Ortaya çıkan veriler eğer doğru ise gelecek senelerde Exynos tarafında önemli gelişmeler görebiliriz. Fakat şimdilik Exynos‘un Snapdragon‘u geçmesi beklenmiyor. Exynos‘un AMD GPU‘yu 2022’de kullanacağı ve bu sene Snapdragon’u geçemeyeceği Ice Universe tarafından paylaşıldı. Exynos çiplerin gerek AI gerek performans tarafında Kirin ve Snapdragon yonga setlerinden geride olduğunu söylemek mümkün. Yine de Exynos 1000, Snapdragon 865‘ten performans bakımından üstün bir yonga seti olacak.
Exynos 1000‘in bu yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca bu yonga seti 5nm mimari kullanacak ve gelecek senenin Galaxy S serisinde ilk kez göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Clover, teknik özellikleri ile ortaya çıktı!
OnePlus’ın Nord modelinden daha uygun fiyatlı bir akıllı telefon hazırlığında olduğu geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Markanın en ucuz telefonu olmaya hazırlanan OnePlus Clover, teknik özellikleri ile detaylandı!
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OnePlus Clover resmen geliyor: En ucuz OnePlus modeli!
Yakın döneme kadar “amiral gemisi katili” olarak nitelendirilen telefonları ile karşımıza çıkan OnePlus, artık sadece en üst seviyeyi hedeflemiyor. Bütçe sınıfı olarak adlandırılan giriş ve orta seviye cihazlara da odaklanan marka, son olarak Nord adlı yeni 5G modelini duyurmuştu. OnePlus Nord’un ardından ise Clover kod adlı üçüncü bir serinin geleceği resmen doğrulandı.
Android Central’ın OnePlus’a yakın kaynaklardan aldığı bilgiye göre, giriş seviyesi model yakın zaman içerisinde tanıtılacak. Doğrudan düşük fiyat grubuna odaklanan telefon, kullanım deneyimi ile ön plana çıkacak. Teknik detayları da sızdırılan OnePlus Clover, 6.52 inç HD+ IPS ekrana sahip olacak. Gücünü Qualcomm Snapdragon 460 (4G) işlemciden alacağı belirtilen telefonda 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama sunulacak.
Kamera tarafında ise 13+2+2 megapiksel çözünürlüklü üçlü arka kameranın bulunduğu ifade ediliyor. OnePlus’ın kamera konusundaki yetenekleri düşünülürse, OnePlus Clover giriş seviyesinin en başarılı kamera performansına sahip cihazı olabilir. 6.000 mAh kapasiteli bataryanın telefona 2 gün gibi iddialı bir kullanım süresi sağlayacağının altı çiziliyor. Ayrıca 18W hızlı şarj desteği de telefonun dev bataryasının kısa sürede dolmasına katkı sağlayacak.
Geçmiş paylaşımlarda Clover kod adlı telefonun önümüzdeki ay içerisinde duyurulacağı belirtiliyordu. Yeni verilere göre telefon dünya genelinde satışa sunulacak ve 200 dolar seviyesindeki fiyat etiketi ile sınıfında ilgi çekmeye çalışacak.