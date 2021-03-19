Nokia X20 Geekbench üzerinde görüntülendi!

Samsung, Galaxy A52 ve Galaxy A72 orta segment akıllı telefonlarını dün resmi olarak bir lansman ile kullanıcılara tanıttı. Ünlü sızıntı uzmanı Evan Blass ise lansmanın ardından şirketin yol haritasını açıkladı. Bu yol haritası, mobil cihazların piyasaya sürülme zamanlamasını içeriyor.

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Samsung, gelecekte hangi cihazları ne zaman piyasaya sürecek?

Evan Blass tarafından paylaşılan sızıntıda, Samsung’un en erken piyasaya süreceği cihaz Galaxy S7 Lite tableti olacak. Bu cihaz, Haziran 2021’de piyasaya çıkacak. Temmuz ayında ise Samsung‘un en uygun fiyatlı 5G telefonu olan Galaxy A22’nin tanıtımı gerçekleşecek. Bununla birlikte söylentilere göre bu cihaz, Dimensity 700 yonga setinden gücünü alacak. Yine temmuz ayında, dönebilen kameraya sahip olan Galaxy A82 piyasaya çıkacak. Bu cihaz, orta-üst segment arasında yerini alacak.

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Galaxy S21 serisinin en çok beklenen üyesi olan Galaxy S21 FE ise lansman tarihi ile ortaya çıktı. Galaxy S21 FE, 19 Ağustos tarihinde resmi olarak piyasaya çıkacak. Dün Samsung, yeni Galaxy Note‘un bileşen eksikliği nedeniyle gelecek yıla ertelendiğini açıkladı. Ancak Galaxy S21 FE, bu sorundan etkilenmeyecek. Cihaz, uygun fiyat ve yüksek talebe sahip olması nedeniyle firmanın devam ettirmek istediği serilerin başında geliyor. Bu nedenle Ağustos ayında Galaxy Note 21 serisi yerine Galaxy S21 FE’nin çıkmasını bekliyoruz.