Nokia, oyuncu telefonu çıkarmaya hazırlanıyor!

Nokia, oyunculara yönelik bir akıllı telefon çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin Hindistan bölümü tüm sosyal medya hesaplarından oyun odaklı bir telefonun geleceğini ima eden bir reklam paylaştı.

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Stay tuned for a phone you can #GameOn pic.twitter.com/CiuxGbIvkR — Nokia Mobile India (@NokiamobileIN) September 18, 2018

Nokia, oyuncu telefonuyla ne sunacak?

Oyun telefonları şu sıralar çok revaçta ve tüm akıllı telefon üreticileri oluşan bu büyük pastadan pay almak istiyorlar. Razer, Asus, Xiaomi, Huawei ve ZTE gibi üreticiler kendi oyuncu telefonlarını ürettiler. Çinli teknoloji şirketi de oluşan bu pazardan faydalanmak istiyor.

Üreticinin, rakibi Samsung’un Galaxy Note 9 modelinde Fortnight oyunuyla yaptığı anlaşmaya benzer bir anlaşma yapması ve telefonun oyun yeteneklerini öne çıkarması bekleniyor. Bu ayın başında şirketin beklenen iki yeni akıllı telefonunun çentiksiz ekrana sahip olacakları sızdırılmıştı. Bu telefonlardan birinin oyuna odaklı olması bekleniyor.