Türkiye’nin en büyük espor organizasyonlarından ve en büyük CS:GO turnuvası olacak BLAST Pro Series İstanbul, 29 Eylül 2018 Cumartesi günü düzenlenecek final programı ile gerçekleşecek.

Sadece Türkiye’de 6 milyon 400 bin aktif oyuncusu bulunan Counter Strike: Global Offensive’in Türkiye’deki ilk uluslararası turnuvası olan BLAST Pro Series İstanbul’un şampiyonu 29 Eylül Cumartesi günü yapılacak final maçı ile belli oluyor. Dünyanın en iyi CS:GO takımları arasında yer alan Space Soldiers, Astralis, Made in Brazil, Ninjas in Pyjamas, Virtus Pro ve Cloud 9 takımlarının 250 bin dolarlık ödül havuzu ve ikonik kupa için mücadele edeceği turnuva için program detayları da belli oldu.

12:30’da kapı açılışı ile start alacak olan BLAST Pro Series İstanbul, 13:30’da başlayacak ama BLAST tarafı özellikle 13:30 öncesi koltuğunuzdaki yerinizi almanızı şiddetle öneriyor. Açılış organizasyonu ardından 3-4 ve 5. raund karşılaşmaları yapılacak ve ardından BLAST Stand-Off, profesyoneller ile amatörler karşılaşması, Walk On Show finali gibi devam edecek. Son olarak saatler 19:00’ı gösterdiğinde beklenen final gerçekleşmesi ardından maç uzunluğuna göre kupa töreni ve şampiyonluk kutlaması ile noktalanacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda 29 Eylül’de gerçekleşecek olan bu özel turnuvaya buradaki bağlantıdan bilet satın alarak yerinizi alabilirsiniz.

BLAST Pro Series İstanbul Programı: