Nokia’nın İlk Android Amiral Gemisi Modeli 16 Ağustos’ta Çıkıyor

HMD Global ilk Nokia markalı, Android işletim sistemine sahip amiral gemisi akıllı telefon modelini önümüzdeki ay piyasaya çıkaracak.

Bir kaç gün önce Nokia 8 modeli hakkında bazı bilgiler internette paylaşılmıştı ve şimdi de şirket 16 Ağustos’ta Londra’da düzenleyeceği bir etkinliğin davetiyelerini göndermeye başladı. Bu cihazda Carl Zeiss arka kamera yer alacak.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel büyüklüğünde çift kamera yer alacak. Telefonun ekranının 5.3 inç büyüklüğünde ve 2560 x 1440 çözünürlükte olması bekleniyor. Telefonda ayrıca Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 4 GB ya da 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı bulunması beklenen donanım özellikleri. Telefonun bir de çift SIM destekli bir versiyonunun çıkacağı da söylentiler arasında yer alıyor.