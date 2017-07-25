Nokia’nın İlk Android Amiral Gemisi Modeli 16 Ağustos’ta Çıkıyor

Nokia’nın İlk Android Amiral Gemisi Modeli 16 Ağustos’ta Çıkıyor

25 Temmuz, 2017 Akıllı Telefonlar 0 yorumlar

Facebook Twitter LinkedIn Google+ E-Posta Whatsapp

HMD Global ilk Nokia markalı, Android işletim sistemine sahip amiral gemisi akıllı telefon modelini önümüzdeki ay piyasaya çıkaracak.

Bir kaç gün önce Nokia 8 modeli hakkında bazı bilgiler internette paylaşılmıştı ve şimdi de şirket 16 Ağustos’ta Londra’da düzenleyeceği bir etkinliğin davetiyelerini göndermeye başladı. Bu cihazda Carl Zeiss arka kamera yer alacak.

Telefonun arka tarafında 13 megapiksel büyüklüğünde çift kamera yer alacak. Telefonun ekranının 5.3 inç büyüklüğünde ve 2560 x 1440 çözünürlükte olması bekleniyor. Telefonda ayrıca Qualcomm Snapdragon 835 işlemci, 4 GB ya da 6 GB RAM, 64 GB depolama alanı bulunması beklenen donanım özellikleri. Telefonun bir de çift SIM destekli bir versiyonunun çıkacağı da söylentiler arasında yer alıyor.

 

İlgili Gönderiler

Cevap Yazın:

© EMY Medya - Kaynak gösterilerek ve bağlantı verilerek dijital ortamda alıntı yapılabilir.
HWP.com.tr internet sitesi Radore veri merkezinde barındırılmaktadır.
radore