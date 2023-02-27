HMD Global, kolayca onarılabilecek şekilde tasarlanan yeni akıllı telefonu Nokia G22‘yi tanıttı. Ayrıca firma telefonun onarımı için iFixit ile işbirliği yaptı. Telefon, yaklaşık 5 dakika süren batarya ve sadece 20 dakikada değiştirilebilen ekran gibi bir dizi parçayı kolayca değiştirebilecek şekilde tasarlandı.

Nokia G22 ile başlayarak, kendi kendinize tamir edebileceğiniz akıllı telefonlar üreteceğiz. Bu, sizin ve gezegenimiz için iyi olan telefonlar üretmek için attığımız bir başka adım. Nokia telefonları iFixit ile ortaklık kuruyor. Telefon İngiltere, Avrupa ve Avustralya’da satışa sunulacak. Fiyatı ise 149.99 Sterlin.

İçindekiler Nokia C32

Nokia C32

Nokia bu yılki Mobil Dünya Kongresi’nde bir dizi yeni cihaz tanıttı, daha önce yeni G22 akıllı telefonunu görmüştük ve şimdi yeni Nokia C32 hakkında ayrıntılara sahibiz.

Nokia C32, 1600 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6.5 inç IPS LCD ekran ve Unisoc SC9863A mobil işlemci ile birlikte geliyor.

Cihaz, 3GB RAM ve 64GB dahili depolama alanı veya 4GB RAM ve 1238GB depolama alanı seçenekleriyle birlikte geliyor, ayrıca ekstra depolama alanı için bir microSD kart yuvası ile birlikte geliyor.

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Nokia C32 5000 mAh bataryaya sahip ve telefon 10W şarj ile geliyor. Önde tek kamera ve arkada iki kamera ile bir dizi kameraya sahiptir.

Cihazın ön tarafında görüntülü sohbet ve selfie çekmek için tasarlanmış 8 megapiksel kamera, arka tarafında ise geniş açılı lense sahip 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor.

Cihaz Android 12 Go Edition ile birlikte geliyor ve Plaj Pembesi, Sonbahar Yeşili ve Kömür olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Telefon yaklaşık 130 euroya satılacak