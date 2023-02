Nokia, MWC 23’te, uzun vadeli stratejik ilerlemelerinin bir parçası olarak yenilenmiş bir marka ile birlikte yeni bir şirket ve teknoloji stratejisi duyurdu. Nokia kısa süre önce Singapur’da Antina ile 10 yıllık bir 5G sözleşmesi imzaladı. Bu bağlamda Nokia logosu da 60 yıldan sonra ilk defa değişti. Gelin Nokia’nın yeni yapılandırmasına yakından bakalım.

Nokia, son iki yılda birçok kilometre taşına ulaştı. Sürdürülebilir ve karlı bir büyüme sağlamak için işletme modelimizi revize ettik ve Açık, Korkusuz ve Güçlendirilmiş gibi yeni kültürel temelleri uyguladık. Şirket, her şeyden önce amacımızın dünyanın birlikte hareket etmesine yardımcı olacak teknoloji geliştirmek olduğunu söyledi.

Her sektörden kuruluşlar, performansı, esnekliği ve üretkenliği sürdürülebilir bir şekilde artırmak için dijitalleşmeyi kullanıyor. Bu değişiklik için ağlar gereklidir ve Nokia, sabit, mobil ve bulut ağ teknolojilerinden oluşan üstün bir portföye sahiptir.

Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamak için en son B2B teknoloji çözümleri üretme taahhüdünü vurgulayan yeni bir kimlik ortaya çıktı.

This is Nokia, but not as the world has seen us before. Our new brand signals who Nokia is today. We’re unleashing the exponential potential of networks and their power to help reshape the way we all live and work. https://t.co/lbKLfaL2OI #NewNokia pic.twitter.com/VAgVo8p6nG

— Nokia #MWC23 (@nokia) February 26, 2023