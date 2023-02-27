Nokia, MWC 23’te, uzun vadeli stratejik ilerlemelerinin bir parçası olarak yenilenmiş bir marka ile birlikte yeni bir şirket ve teknoloji stratejisi duyurdu. Nokia kısa süre önce Singapur’da Antina ile 10 yıllık bir 5G sözleşmesi imzaladı. Bu bağlamda Nokia logosu da 60 yıldan sonra ilk defa değişti. Gelin Nokia’nın yeni yapılandırmasına yakından bakalım.

Nokia, son iki yılda birçok kilometre taşına ulaştı. Sürdürülebilir ve karlı bir büyüme sağlamak için işletme modelimizi revize ettik ve Açık, Korkusuz ve Güçlendirilmiş gibi yeni kültürel temelleri uyguladık. Şirket, her şeyden önce amacımızın dünyanın birlikte hareket etmesine yardımcı olacak teknoloji geliştirmek olduğunu söyledi.

Her sektörden kuruluşlar, performansı, esnekliği ve üretkenliği sürdürülebilir bir şekilde artırmak için dijitalleşmeyi kullanıyor. Bu değişiklik için ağlar gereklidir ve Nokia, sabit, mobil ve bulut ağ teknolojilerinden oluşan üstün bir portföye sahiptir.

Tüm sektörlerde dijital dönüşümü sağlamak için en son B2B teknoloji çözümleri üretme taahhüdünü vurgulayan yeni bir kimlik ortaya çıktı.

This is Nokia, but not as the world has seen us before. Our new brand signals who Nokia is today. We’re unleashing the exponential potential of networks and their power to help reshape the way we all live and work. https://t.co/lbKLfaL2OI #NewNokia pic.twitter.com/VAgVo8p6nG — Nokia #MWC23 (@nokia) February 26, 2023

Nokia, B2B bağlamında bir teknoloji inovasyon lideri olarak kimliklerini yansıtacak şekilde markalarını yeniliyor. Yeni logo, sürdürülebilirlik, üretkenlik ve erişilebilirlik kazanımlarının kilidini açmak için işbirliğini ve ağların potansiyelini sembolize ediyor.

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Nokia, sürdürülebilir ve karlı bir büyüme elde etmek için üç aşamalı bir strateji yürütüyor. Sıfırlama aşaması tamamlandı ve şirket ölçek aşamasının temelini hızlandırmaya ve atmaya devam edecek, tartışmasız bir teknoloji lideri olacak ve müşteri tabanını genişletecek.

Nokia uzun vadeli finansal hedefler belirledi ve bunları gerçekleştirmek için altı madde açıkladı;

Hizmet sağlayıcılarla pazar payını artırın

İşletmelerin müşteri karması içindeki payını genişletin

Tüm segmentlerde lider bir pozisyon için portföyünü aktif olarak yönetin

Mobil cihazların ötesindeki sektörlerden fırsatları yakalayın

as-a-Service gibi yeni iş modelleri uygulayın

ESG’yi rekabet avantajına dönüştürün

Nokia, ağların metaverse çağına nasıl uyum sağlaması gerektiğini açıklamak için teknoloji stratejilerini güncelledi. Ağlar, dijital bağlantı taleplerini karşılamak için geleneksel ağ oluşturma niteliklerini bulutun ölçeklenebilirliği ile birleştirecek. Bu, her endüstriyi dönüştürme potansiyeline sahip hissedebilen, düşünebilir ve hareket edebilir.