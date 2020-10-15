Nokia, yeni COVID-19 algılama sistemine yoğun talep olduğunu açıkladı

Nokia, bir kişinin COVID-19 semptomları gösterip göstermediğini, maske takıp takmadığını belirleyebilmek için termal kamera ve gerçek zamanlı video analizi kullanan otomatik bir COVID-19 algılama sistemi oluşturdu.

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Nokia, COVID-19 algılama sistemini 2 aydır kullanıyor

Finlandiyalı şirket, COVID-19 algılama sistemini Hindistan’ın Chennai kentindeki fabrikasında ağustos ayından bu yana kullanıyor. Tesiste şu ana kadar 200 binden fazla kişiye COVID-19 taraması yapılmış durumda.

COVID-19 salgınının başlangıç aşamasında Hindistan yönetmeliklerine uymak adına bir süre kapatılan fabrikada, an itibarıyla 1.000 kişi çalışıyor. Şirketin mantıksal analiz ve IoT (nesnelerin interneti) başkanı Amit Shah’ın Reuters’a verdiği demeçte; sistemlerinin bir kişinin yüksek ateşi olup olmadığını, yüzünde maskesinin bulunup bulunmadığını direkt olarak tespit ettiğini ve ivedilikle operasyon merkezini uyardığı söyledi.

Gizlilik koşullarını sağlayan sistem, kişilerin yüzlerini bulanıklaştırabiliyor. Tesisin farklı konumlarına yerleştirilebilen sistem tek bir merkezden izlenebiliyor. Böylelikle her kontrol noktasında bir görevli bulunmasına gerek kalmıyor.

Nokia fabrikalarında ve Ar-Ge merkezlerinde söz konusu sistemin halihazırda kullanıldığını belirten Amit Shah; Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya’daki okullar ve diğer kamu kurumları başta olmak üzere tüm sektörlerden yoğun bir talep olduğunu ve satış görüşmelerinin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.



Şirket; gözetim, güvenlik tehditleri ve cihaz bakımı gibi ek hizmetlerin müşteri talepleri doğrultusunda dahil edilerek daha gelişmiş bir paket sunabileceklerini de açıkladı.