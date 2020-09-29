Nokia telefonların Android 11 güncelleme takvimi açıklandı

HMD Global, Nokia akıllı telefonlara Android 10 güncellemesinin dağıtımını neredeyse bitirdi fakat çok yakında Android 11 dağıtımına hazırlanıyor. Google, kısa bir süre önce Google Pixel modelleri için Android 11’i piyasaya sürmüştü. Bu durum, Nokia kullanıcılarının Android 11 beklentisini bir kademe daha yükseltti. Bazı Nokia kullanıcıları için Android 11 güncellemesinin çok yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

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Güncelleme takvimi Nokia Mobile tarafından paylaşıldı

Nokia Mobile’ın resmi Twitter hesabından paylaşılan Android 11 dağıtım takvimi, paylaşımdan kısa bir süre sonra ilginç bir şekilde silindi. Paylaşımda, HMD Global’in Android 11’i cihazlarına dağıtımı adına bir yol haritası mevcut. Listede görülen cihazlardan bazıları, kutusundan Android 9 ile çıkan modeller. Şirket, üç yıllık güncelleme sözü vermişti ve görünüşe göre bu sözünü tutuyor.

Ekim 2020 – Mart 2021 tarihleri arasında güncelleme alacak olan telefonlar;

♦ Nokia 2.2

♦ Nokia 5.3

♦ Nokia 8.1

♦ Nokia 8.3 5G

Ocak 2021 – Mart 2021 tarihleri arasında güncelleme alacak olan telefonlar;

♦ Nokia 1.3

♦ Nokia 2.3

♦ Nokia 2.4

♦ Nokia 3.4

♦ Nokia 4.2

Ocak 2021 – Haziran 2021 tarihleri arasında güncelleme alacak olan telefonlar;

♦ Nokia 3.2

♦ Nokia 6.2

♦ Nokia 7.2

Nisan 2021 – Haziran 2021 tarihleri arasında güncelleme alacak olan telefonlar;

♦ Nokia 1 Plus

♦ Nokia 9 Pureview

Nokia 1 ve Nokia 8 Sirocco gibi modellerin güncelleme takviminde yer almaması dikkat çekiyor. Söz konusu cihazlar geçtiğimiz yaz aylarında Android 10 güncellemesini almışlardı.

Nokia Mobile’ın söz konusu paylaşımı neden sildiği bilinmiyor fakat paylaşımın gerçek olduğu Neowin platformu tarafından doğrulandı.