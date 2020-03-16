Nokia C2, Android Go ile birlikte tanıtıldı!

HMD, bugün Nokia C2 olarak adlandırılan yeni giriş seviyesi akıllı telefonunu tanıttı. Cihaz, Android 9 Pie Go sürümü ile birlikte kullanıcılara sunulacak. Android Go, düşük özelliklerde olan cihazların temel uygulamalarda akıcı bir şekilde kullanılmasını sağlayan bir Android sürümü olarak geçiyor.

İlginizi çekebilir: Nokia 5.2, Nokia 5.3 olarak adlandırılacak!

Nokia C2 hangi özellikler ile tanıtıldı?

Nokia C2, 1.4 GHz dört çekirdekli bir CPU‘ya sahip olacak. Nokia C1 versiyonunda ise 1.3 GHz taban frekanslı bir CPU kullanılmıştı. Cihazda sadece 1 GB RAM seçeneği bulunuyor. Ayrıca telefon, depolama kapasitesi tarafında 16 GB‘lik bir alan sunuyor. Depolama alanı düşükte olsa cihaz 64 GB‘a kadar microSD kart destekli olarak geliyor.

Nokia C2, 5,7 inçlik 18:9 en boy oranına sahip HD+ çözünürlüklü IPS bir ekran ile geliyor. Cihaz, giriş seviye bir telefona göre tatmin edici bir ekran sunuyor. Bunun haricinde cihazın ekran/gövde oranı %71.65 olarak karşımıza çıkıyor. Günümüz cihazları için ise bu oran oldukça düşük kalıyor.

Kamera olarak arka tarafta f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 MP tekli kamera bulunuyor. Ön tarafta da aynı şekilde 5 MP çözünürlüğünde bir selfie kamera bulunuyor. Nokia C2‘nin her iki tarafında da karanlık çekimler için LED flaşı bulunuyor.

Cihaz, 2.800 mAh değerinde bir pil ile geliyor. Şarj bağlantısı olarak microUSB kullanılan cihazın 5W şarj desteği bulunuyor. Ayrıca cihazda 3,5 mm kulaklık girişi de bulunuyor. Nokia C2, siyah ve mavi renk seçenekleri ile piyasada olacak. Fiyatlandırma konusunda ise henüz bir bilgi yok.