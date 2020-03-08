Nokia 5.2, Nokia 5.3 olarak adlandırılacak!

Geçtiğimiz ay Nokia Captain America‘nın telefonun tasarımını ortaya koyan birkaç resmini gördük. Cihazın Nokia 5.2 takma adını taşıyacağı düşünülüyordu. Ayrıca cihazın MWC 2020‘de duyurulması bekleniyordu. Fakat MWC iptal edildi ve cihaz hakkında henüz resmi bir bilgi yoktu. Geçtiğimiz gün çıkan rapora göre, Nokia 5.2 yerine Nokia 5.3 olarak adlandırılacak cihazla ilgili yeni bilgiler mevcut.

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Nokia 5.3 hangi özelliklere sahip olacak?

Raporda Nokia 5.3‘ün kasım ayında duyduğumuz TA-1234 olacağı ve çift SIM’i destekleyeceği belirtiliyor. Daha önce sızdırılmış bir görüntüden su damlası çentiği ile geleceğini ve 6.55 inçlik, 18,5:9 bir ekrana sahip olacağını görmüştük. Nokia 5.3, Snapdragon 660/665 SoC ile desteklenecek ve 64 GB depolama alanı ile gelecek. Bunun dışında 6 GB RAM ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca bu telefonun 3 GB ve 4 GB RAM seçenekleri ile gelmesi ise muhtemel gözüküyor.

Kamera tarafında ise Nokia 5.3 bir adet 16 MP ana kamera, 5 MP değerinde bir ve 8 MP değerinde iki kamera ile birlikte dörtlü kamera sistemine sahip olacak. Selfie kamerasının ise yine 8 MP değerinde olması bekleniyor. Tasarım ve renk seçeneği konusunda ise cihaz kömür ve cyan renk seçenekleri ile çıkacak. Pili ile ilgili bildiğimiz tek şey 4000 mAh büyüklüğünde olacağı.

Şirket, 19 Mart‘ta ilk 5G akıllı telefonunu tanıtmak için bir etkinlik düzenleyecek. Nokia 5.3‘ün o gün resmi olarak tanıtılacağı tahmin ediliyor.