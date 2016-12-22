Nokia, Apple’a Patent Davası Açmak için Hazılanıyor

Apple ile anlaşmaya varamayan Nokia, iPhone’un üreticisine hem Amerika’da hem de Almanya’da patent ihlali davası açmak için gün sayıyor.

Apple ve Nokia 2011 yılında Nokia’nın bazı patentleri için anlaşmaya varmıştı ancak Finlandiya şirketi artık bu anlaşmanın bir yere gitmediğini düşünüyor. Nokia patent bölümü başkanı Ilkka Rahnasto yaptığı açıklamada Nokia’nın günümüz cep telefonlarında kullanılan bir çok teknolojinin üreticisi ve geliştiricisi olduğunu belirtti. Rahnasto anlaşmanın ardından bu patentlerin kullanımı hakkında anlaşmaya çalıştıklarını ancak haklarını savunmak için gerekirse harekete geçeceklerini açıkladı.

Telefon endüstrisinde büyük endişelerden birisi de Nokia artık telefon üretmediği için patent konusunda daha sıkı olacağı. Yeni yılda Nokia marka telefon göreceğiz ancak bu marka anlaşması ile üretilmiş bir telefon olacak. Nokia’nın kendi satacağı bir telefon değil. Şirketin artık ana hedefi ağ teknolojileri geliştirmek. Ancak daha küçük departmanı Nokia Technologies’in görevi ise yeni alanlarda gelişim sağlamak ve bu gelişimlere patent almak.