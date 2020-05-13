Akıllı Telefonlar
Nokia 9.3 PureView kamera özellikleri ortaya çıktı!
HMD, Nokia 9.3 PureView için oldukça fazla mesai harcıyor. Ayrıca cihazın kamerasını en iyi kameralardan biri yapmak için özen gösteriyor. Nokia Power User, telefonun 108 MP çözünürlüklü kamerası olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise yeni sızıntılara göre cihazın kamerası 8K ve 30 fps video kaydedebilecek.
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Nokia 9.3 PureView nasıl bir kameraya sahip olacak?
Nokia 9.3 PureView kamera ekibinde çalışanlar kameranın görüntü işleme algoritmalarını en kısa sürede bitirmeye çalıştıklarını belirttiler. Bu işin oldukça zor olduğu ve çalışan mühendislerin sonuçlardan memnun kalması halinde bu çalışmaların sona ereceği belirtildi. Telefonun başlangıçta söylendiği gibi Snapdragon 855 yerine Snapdragon 865 ile geleceği tahmin ediliyor. Bunun nedeni ise Snapdragon 865‘in kameranın yaptığı 8K çözünürlüklü video kaydına olanak sağlaması. Telefonun bu kadar çok ertelenme ve değişikliğe uğrama sebebi kamera gibi görünüyor.
Nokia 9.3, fotoğrafçılık tarafında ise esas olarak Pro ve Gece Modu‘na odaklanmış durumda. Pro modu için görüntü işleme algoritmalarını ve manuel kontrolleri geliştiriyorlar. Gece modu için ise daha büyük piksellerden (muhtemelen pixel-binning ile) ve OIS desteğinden yararlanıyorlar.
Bunların haricinde Nokia 9.3, ZEISS ile yapılan anlaşma sayesinde “ZEISS efektleri“ne sahip olacak. Benzer şekilde Sony‘de ZEISS ile işbirliğine gitti ve yakın zamanda yeni telefonlarını çıkaracak. Tüm bu sızıntıların ardından cihazın en kısa sürede resmi olarak duyurulmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi CEO’su iPhone kullanırken yakalandı!
Xiaomi CEO’su iPhone kullanırken yakalandı! Xiaomi CEO’su Lei Jun sosyal medya paylaşımını iPhone ile yapınca gündem oldu.
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Xiaomi CEO’su Lei Jun, Weibo üzerinden yaptığı paylaşımı iPhone ile yapınca gündeme oturdu. Bu tip durumlar kullanıcılar tarafından hemen tespit edilip kayda alınıyor. Bu paylaşım da kullanıcılar tarafından hızla paylaşılmaya başlandı. iPhone’un halen 1 numaralı telefon olduğu gibi yorumlar sosyal medyada çokça yer buldu. Lei Jun kısa bir süre sonra paylaşımını sildi ancak paylaşım çoktan gündem olmuştu.
Lei Jun’un yaşadığı bu durum ilk kez yaşanmadı. Daha önce Huawei’in kurucusu ve CEO’su Ren Zhengfei, iPhone’un ekosistemini açıkça övmüş ve aile bireylerine de iPhone satın aldığını belirtmişti. Realme Hindistan CEO’su Madhav Sheth de Realme 3 ve Realme 3i hakkında tweeti iPhone’dan atınca yine gündem olmuştu.
Akıllı Telefonlar
Honor X10 serisi, kamera özellikleri sızdırıldı!
Önümüzdeki hafta resmi olarak tanıtılacak olan Honor X10 serisinin kamera özellikleri sızdırıldı. Weibo üzerinden yayımlanan bilgilere göre, cihazın periskop kameraya sahip bir Pro modeli de olacak.
Honor X10 modelinde bulunacak olan ana kamera 40 MP çözünürlüklü ve RYYB filtreli Sony IMX600y sensörü olacak. Bu sensöre 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı ve 2 MP çözünürlüklü makro kamera eşlik edecek.
Sızıntılara göre serinin Pro modelinde 5x optik yakınlaştırma yeteneğine sahip 8 MP çözünürlüklü bir periskop kamera bulunacak. Honor 30 serisine oldukça benzeyen kamera kurulumunda derinlik sensörü bulunmayacak. Bunlara ek olarak X10 serisinde Honor 30 serisinin aksine kasa içine saklanabilen pop-up formunda, 16 MP çözünülüklü ön kameralar bulunacak. Pro modelinin ön kamerasında OIS desteği de sunulacak.
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X10 ve X10 Pro modelleri 6,63 inç boyutunda LCD paneller ile geliyor. X10 modeli 60 Hz yenileme hızı sunan bir ekran ile gelirken 90 Hz yenileme hızına sahip ekran yalnızca Pro modeline özel olacak.
HiSilicon’un Kirin 820 5G yonga setini kullanması beklenen X10 serisi modellerinin RAM seçenekleri ile ilgili bilgi bulunmuyor. Batarya tarafında 4200 mAh kapasiteli piller ile gelecek modeller 22,5W gücünde kablolu hızlı şarj desteği sunacaklar. Bunlara ek olarak Pro modeli 20W kablosuz şarj desteği ile farkını gösterecek.
Honor X10 serisi modelleri, 20 Mayıs Çarşamba günü yapılacak etkinlik ile tanıtılacak. Haberimizde yer alan cihaz özelliklerinin yalnızca sızıntılara dayandığını ve cihazların özelliklerinin etkinlik ile birlikte kesinleşeceğini belirtmiş olalım.
Akıllı Telefonlar
iQOO Z1 5G tasarım detayları ortaya çıktı.
iQOO Z1 5G, tasarım detayları ortaya çıktı. vivo firmasının üreteceği cihazın amiral gemisi özelliklere sahip olması bekleniyor.
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iQOO Z1 5G tasarım ve renk seçenekleri belli oldu!
vivo iQOO yeni amiral gemisi cihazı Z1 5G ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. MediaTek firmasının Dimensity 1000+ işlemcisini tanıtmasının hemen ardından aynı işlemciyi kullanacaklarını açıklayan vivo, cihaz adını o dönem açıklamamıştı. Ancak gelen bilgiler Dimensity 1000+ işlemcili telefonun Z1 5G olacağı yönünde. 19 Mayıs tarihinde piyasaya çıkacak cihazın tasarımları ve renk seçenekleri de belli olmuş oldu. Firmanın Weibo üzerinden yaptığı paylaşımla görsellerine ulaşılan cihazın, özellikle günümüz Android telefonlarında görmeye sık rastladığımız tasarım detaylarına sahip olduğu öğrenildi. Arka tarafta çerçeve içerisine alınmış kamera kurulumuna yer verilirken, parmak izi okuyucusu da ekran altına yerleştirilmiş.
Ekran tarafının tasarımı daha önceden belli olan cihaz, delikli ekran ile bizleri karşılıyor. 144Hz ekran yenileme hızına sahip olması beklenen cihazın, bir adet de ön kamerası bulunmakta. İçinde yer alan işlemciden kaynaklı 5G özellikli olacak cihaz hakkında daha fazla bilgi henüz bulunmamakta. Weibo üzerinden yapılan paylaşımla renk isimlendirmesi de ortaya çıkan cihazın, İngilizce çeviri sonrasında “uzay mavisi” ve “galaksi gümüşü” şeklinde koyu mavi ve gümüş renklerine sahip olacağı ortaya çıktı. 19 Mayıs tarihinde satışa çıkacak cihaz an itibariyle Çin’de ön siparişe uygun durumda.