Nokia 9.3 PureView kamera özellikleri ortaya çıktı!

HMD, Nokia 9.3 PureView için oldukça fazla mesai harcıyor. Ayrıca cihazın kamerasını en iyi kameralardan biri yapmak için özen gösteriyor. Nokia Power User, telefonun 108 MP çözünürlüklü kamerası olduğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise yeni sızıntılara göre cihazın kamerası 8K ve 30 fps video kaydedebilecek.

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Nokia 9.3 PureView nasıl bir kameraya sahip olacak?

Nokia 9.3 PureView kamera ekibinde çalışanlar kameranın görüntü işleme algoritmalarını en kısa sürede bitirmeye çalıştıklarını belirttiler. Bu işin oldukça zor olduğu ve çalışan mühendislerin sonuçlardan memnun kalması halinde bu çalışmaların sona ereceği belirtildi. Telefonun başlangıçta söylendiği gibi Snapdragon 855 yerine Snapdragon 865 ile geleceği tahmin ediliyor. Bunun nedeni ise Snapdragon 865‘in kameranın yaptığı 8K çözünürlüklü video kaydına olanak sağlaması. Telefonun bu kadar çok ertelenme ve değişikliğe uğrama sebebi kamera gibi görünüyor.

Nokia 9.3, fotoğrafçılık tarafında ise esas olarak Pro ve Gece Modu‘na odaklanmış durumda. Pro modu için görüntü işleme algoritmalarını ve manuel kontrolleri geliştiriyorlar. Gece modu için ise daha büyük piksellerden (muhtemelen pixel-binning ile) ve OIS desteğinden yararlanıyorlar.

Bunların haricinde Nokia 9.3, ZEISS ile yapılan anlaşma sayesinde “ZEISS efektleri“ne sahip olacak. Benzer şekilde Sony‘de ZEISS ile işbirliğine gitti ve yakın zamanda yeni telefonlarını çıkaracak. Tüm bu sızıntıların ardından cihazın en kısa sürede resmi olarak duyurulmasını bekliyoruz.