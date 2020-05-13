Akıllı Telefonlar
Galaxy Note 20 serisi hakkında yeni söylentiler ortaya çıktı!
Geçtiğimiz gün ortaya çıkan bazı söylentiler yaklaşmakta olan Galaxy Note 20 serisinde 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunabileceği yönündeydi. Bu söylentilerin sebebi S20 serisinde 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunması olabilir. Bununla birlikte bugün aynı kaynak bazı yeni bilgilerle geri döndü. Yenileme hızı maliyeti arttırdığı için taban Note 20 modelinde 120 Hz ekran tazeleme hızı bulunmayabilir açıklamasını yaptı.
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Galaxy Note 20 serisi ile ilgili söylentiler kim tarafından paylaşıldı?
Display Supple Chain Consultants‘ın kurucusu ve CEO‘su olan Ross Young, bu söylentileri hesabından paylaştı. Ross Young‘a göre Galaxy Note 20 yüksek tazeleme hızı yerine 60 Hz ekran tazeleme hızı kullanacak. Note 20+ ise 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip olacak. Ross Young, bu bilgilerin Samsung tarafından onaylandığını fakat kamuoyu tepkisi tahmin edilemediği için paylaşmadıklarını belirtiyor. Taban model olan Note 20‘de hem ekran çözünürlüğünde hem de tazeleme hızında düşüş olacağı için cihazın ucuz olacağı tahmin ediliyor.
Note 20 Update – while the Note 20+ remains LTPO and 120Hz, the Note 20 will be LTPS and 60Hz. Makes sense since LTPO costs more and should appear first in premium models. You can do 120Hz with LTPS, but it consumes a lot of power. LTPO is the best implementation for 120Hz.
— Ross Young (@DSCCRoss) May 12, 2020
Samsung‘un bu hareketinin nedeni, şu anki mevcut LTPS teknolojisiyle üretilen 120 Hz ekranlar oldukça fazla güç tüketmekte. Bu güç tüketimini azaltmak ise maliyetli bir ekran anlamına geliyor. Note 20 serisinin Plus modelinde bulunacak olan ekran LTPO destekli bir panel olacak. Ross Young bu ekran için “120 Hz için en iyi çözüm” ifadesini kullandı.
Akıllı Telefonlar
Huawei Türkiye, 2020 yılı 1. çeyrek değerlendirmesini yaptı!
Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu, yoluna hız kesmeden devam ediyor. Üretim ve hizmetlerini aksatmayarak globalde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla gelirlerini 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1,4 artırmayı başardı. Küresel akıllı telefon sevkiyatında dünya 2.’liğini koruyan Huawei, tüketici elektroniği satış gelirlerini yüzde 3,9 oranında artırdı.
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Pandemi sürecinde çalışmalarımız devam ediyor!
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Türkiye Ülke Müdürü Seth Wang yaptığı açıklamada, “Hepimizin bildiği gibi, dünya son 2 ayda ciddi bir şekilde değişti. Hepimiz hayatlarımıza devam etmeye ve işimizi doğru bir şekilde yapmaya devam ediyoruz. Pandeminin ne Türkiye’de ne de küresel olarak markamızı ve hizmetlerimizi durdurmadığını söyleyebilirim. Tüketicilerimiz için zengin bir cihaz ve servis eko-sistemi oluşturmak için çok çalışmayı hiç bırakmadık. Örnek olarak, HUAWEI Çin’de pandemik dönemde satışlarını artıran tek şirketti” dedi.
Tüm endüstrinin karşı karşıya olduğu büyük dış zorluğa rağmen, istikrarlı bir büyüme ile yolumuza devam ediyoruz. Güncel IDC raporuna göre, 2020 yılının ilk çeyreğinde firmamız, yıllık yüzde 1,4 artışla 192,2 milyar CNY (25,7 milyar USD) gelir elde etti. Küresel tüketicilerin desteğiyle, Huawei’nin tüketici elektroniği satış gelirleri yüzde 3,9 büyüdü.
Ekosistem gelişiminde önemli atılımlar yapıldı. Mevcut ABD yönetiminin getirdiği kısıtlama ile karşı karşıya kalan firma, müşterilerine sürekli destek sağlamak için AppGallery’i geliştirdi. Huawei Mobil Servisleri’nin (HMS) aylık aktif kullanıcı sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı ve ekosistem gelişiminde istikrarlı ve sağlıklı bir büyüme gösterdi.
Seth Wang, “İlerlemek için her zaman daha fazlası var, ancak doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Eklemem gereken önemli bir nokta var; Türkiye, HMS eko-sistemi ve AppGallery’i lokal anlamda geliştiren lider ülkelerden biridir. Yerel ekibimiz bunun için fazladan yol kat ediyor. Türkiye’de toplam pazar payı hedefimiz yüzde 30 ve bunun yüzde 20’sini ise AppGallery yani HMS destekli telefonlarımız oluşturuyor.
Huawei, küresel akıl telefon sevkiyatında 2. sırada, Çin’de ise 1. sırada
2020 yılının ilk çeyreğinde şirket, küresel akıllı telefon sevkiyatında 2. sırada yer alırken Çin’de 1 numarayı korudu. Huawei, Çin pazarında yıldan yıla yüzde 6 oranı ile büyüme sağlayan tek üretici oldu. 8 milyondan fazla 5G akıllı telefonun sevkiyatıyla, firmanın dünyanın önde gelen 5G cep telefonu tedarikçisi olma durumu tartışmasız bir şekilde korundu. Ayrıca, Süper Çözünürlüklü fotoğrafçılığa ve güçlü kameralara sahip yeni amiral gemisi telefonlardan oluşan P40 Serisi’ni piyasaya sürdü.
Seth Wang konuşmasını şöyle sürdürdü: “Mate XS, önemli bir kitlenin hayran kaldığı üst düzey Huawei ürünlerinden biri oldu. Bu ürün, Türkiye’de de büyük ilgi uyandırdı. Artık yerel müşteriler Huawei ürünlerini çok iyi biliyor. Huawei telefonlar sadece medya tüketen cihazlar değil, aynı zamanda üretim ve iş birliği için de kullanılabiliyor.
PC grubu ürünleri de piyasadaki en ünlü ürünler arasına katıldı. Huawei 2019’dan beri Türkiye’de MateBook ürünlerini satmaya başladı. Artık Türkiye’de dizüstü bilgisayar pazarında ciddi atılımlar yapacak. MateBook serisi sadece Huawei Online Mağazası’nda değil, her yerde satılıyor; zincir teknoloji mağazalarından çevrimiçi e-ticaret web sitelerine kadar. Çoklu ekran iş birliği gibi ileri teknoloji özellikleri ile MateBook serimiz Türk kullanıcılar tarafından sıcak karşılandı.”
Seth Wang PC grubu konusunda yaptığı bilgilendirme sırasında “İlk iki hafta içinde ilk MateBook 15 stoklarımız tükendi. Ayrıca, Huawei MatePad Pro, cihazların kullanıcılarla ve birbirleriyle etkileşimini temelden değiştiren Çoklu Ekran Paylaşımı ve AppMultiplier gibi devrim niteliğinde yenilikler sunuyor. Yeni akıllı saatimiz Huawei Watch GT 2e de Watch GT2’de olduğu gibi tüketicilerimizden büyük ilgi görmeye başladı” dedi.
Huawei, kullanıcılara farklı şekillerde ulaşmak için bazı yeni programlar başlattı. Online mağaza bu girişimin yeni sonuçlarından biri. Mart 2020’de açılan Online mağaza her gün daha çok sayıda kullanıcının sık sık ziyaret ettiği bir yer platform haline geldi. E-ticaret web sitesi yakında müşterilere 360 derece satış platformu sunacak. Tüm ürünler online mağazada bazı avantajlar ve promosyonlar ile tüketicilere sunuluyor.
Akıllı Telefonlar
Vivo Y70s 5G, Geekbench testinde görüntülendi!
Vivo X30, geçtiğimiz yıl Exynos 980 yonga setiyle gelmişti. Şimdi ise Vivo Y70s 5G isimli bir cihaz Exynos 880 işlemcisi ile Geekbench‘te ortaya çıktı. Exynos 980‘de bulunan entegre 5G modem Exynos 880‘de de bulunabilir. Cihaz muhtemelen fiyatları biraz daha düşürmek için sunulan orta segment bir telefon olacak.
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Vivo Y70s 5G, Geekbench’te nasıl değerlendirildi?
Vivo Y70s 5G, Geekbench testinden V2002A model numarasıyla geçti. Cihaz, tekli çekirdek skoru olarak 641, çoklu çekirdek skoru olarak ise 1814 puan aldı. Aynı zamanda Android 10 tabanlı Exynos 880 ile geleceği görüntülendi. Y70s 5G, geçtiğimiz günlerde 3C testinden de geçmişti. 3C testinde ortaya çıkan bilgilere göre telefon, 18W hızlı şarj ile gelecek. Bu Vivo FlashCharge(22,5W) kadar hızlı olmasa da hala çoğu orta segment telefondan daha iyi görünüyor.
V2002A, 3C‘de V2001A ve V2005A ile karşılaştırıldı. Bu sayede oldukça benzer bir adlandırmaya sahip olduğu için cihazın Y70s 5G olduğu anlaşıldı. Vivo‘nun diğer Y serisi cihazları 33W hızlı şarj ile gelmesine rağmen Y70s, 18W hızlı şarj ile geliyor. Bu da orta segment olmasından kaynaklanıyor.
Vivo S6, şu an piyasada bulunan en ucuz 5G’li cihaz olarak tanınıyor. Cihazın yaklaşık fiyatı 380$ civarında ve bu fiyat bile çok düşük sayılmaz. Y70s 5G, bu telefondan daha ucuza ve 5G desteği ile gelirse oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi 9 batarya kapasitesi belli oldu!
Redmi 9 çıkışına yakın yeni detaylar vermeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre, cihazın batarya kapasitesi belli oldu.
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5000 mAh değerinde batarya kapasitesi!
Xiaomi Redmi, fiyat performans ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Geçen hafta Note 9 serisini tanıtan firma şimdi de Redmi 9 için kolları sıvamış durumda. Çıkışına yakın yeni bilgiler çıkmaya devam eden cihazın batarya kapasitesi de belli oldu. FCC ID isimli bir sertifikalandırma sitesinde yer alan bilgiye göre Redmi 9, 5000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Günümüz cihazlarında kullanılan batarya kapasiteleriyle hemen hemen aynı. Batarya dışında cihazın ekranı da sertifikalar arasında sızdırılmış gibi gözüküyor. Anten kurulumu hakkında bilgiler yer alırken ekran boyutu 6.6 inç olarak belirlenmiş. 4G ile gelecek cihazın 5G sürprizi yapması kesinlikle beklenmiyor. Orta giriş seviye diyebileceğimiz cihaz 5G özellikli bir işlemci kullanmayacak.
Fiyat performans olarak karşımıza çıkmasını beklediğimiz Redmi 9 geçtiğimiz günler de Xiaomi‘nin resmi internet sitesi üzerinden listelenmişti. Bazı teknik özellikleri de ortaya çıkan cihaz gücünü MediaTek Helio G70 işlemcisinde alıyor. Bir önceki seri Redmi 8‘e göre daha yetenekli bir işlemci seçilmesi de firmanın cihaz hakkında iddialı gözükmek istediği şeklinde yorumlandı. Arka tarafta dört adet kameranın bulunacağı daha önce sızdırılan cihazın kameraları, 13 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı, 5 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü olarak belirlenmiş. Cihazın çıkış tarihine yakın daha fazla bilginin ortaya çıkmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.