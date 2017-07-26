Nokia 8’in Lansmanı Tarihi Belli Oldu

Bizim de merakla beklediğimiz tanıtılacak amiral gemilerinden olan Nokia 8‘in lansman tarihi belli oldu. Nokia’nın ilk gerçek Android amiral gemisi olacak Nokia 8 açıklanan bilgiye göre 16 Ağustos’ta sevenlerinin karşısına çıkacak. Lakin bu tarih şu an için dedikodu bilgi konu hakkında Nokia veya HMD Global tarafından bir açıklama gelmedi.

Nokia 8’de 5.3 inç ekran 1440 x 2560 çözünürlük, Snapdragon 835 işlemci yongası, 6 GB bellek ve 64 GB depolama alanı bulunacak. Bu aynı zamanda Nokia’nın ilk çift arka kameralı telefonu da olacak. Kamera sensörleri ise iki tane 13 MP’lik Zeiss sensörlerden seçilmiş.