Nokia 8’in Kamerası DxOMark’ta Hayal Kırıklığı Yarattı!

HMD Global ile karşımıza çıkan Nokia 8’in merak edilen kamerası DxOMark testinde çok kötü puanlama alarak tüm rakiplerinin fersah fersah gerisinde kaldı.

HMD Global çatısı altında tekrar sahalara dönen ve bizleri fazlasıyla heyecanlandıran Nokia, geçtiğimiz 2017 yılındaki en büyük kozu Nokia 8 olmuştu. Hem inceliği, hem şık yapısı, hem saf Android deneyimi, hem de yüksek donanımı ile göz dolduran Nokia 8, kamera noktasında birçok kişiden olduğu gibi HWP ekibinden de eleştiri almıştı.

Şimdi de DxOMark’a konuk olan Nokia 8, fotoğraf tarafında 72, video tarafında ise 62 puan alarak toplamda 68 puan ile fazla gerilerde yer alan bir telefon olarak kayıtlara geçti. Lava Z25, Gionee S10L, Meizu Pro 7 Plus ve hatta iPhone 6 ile benzer puanlar almasıyla hayal kırıklığı yaratan Nokia 8, Rakiplerinin çok gerisinde kalarak kamera noktasında çok kötü olduğunu tescilledi.

Zeiss gibi bir markanın desteğini alan Nokia ve HMD Global, Leica ve Sony gibi üreticilerin Zeiss’ın da bariz önüne geçmesini sağlamış oldu.