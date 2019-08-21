Nokia 7.2 cihazının Zeiss imzalı üçlü arka kamerası sızdırıldı!

Nokia 7.2 yeni akıllı cihazı , sosyal medyada yapılan sızıntılara göre üçlü Zeiss marka arka kamera ile kullanıcı deneyimine sunulacak.

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Bir dönemin teknoloji devi olan Nokia, hızlı gelişen bu piyasaya tekrardan ayak uydurmak ve raflarda yeniden yerini almak için çabalamaya devam ediyor. Önümüzdeki ay lansmanı yapılacak olan yeni akıllı cihaz 7.2‘nin Zeiss imzalı üçlü arka kamera modülü bulunduğu paylaşıldı.

Almanya merkezli optik üretici şirket olan Zeiss adına Joachim Kuss sosyal medyada paylaşımda bulundu. Telefonun fotoğrafı da dahil olmak üzere pek çok bilgi veren Kuss, attığı tweeti bir süre sonra kaldırdı. Paylaşılan fotoğrafta Nokia 7.2 cihazının üçlü arka kamerasının bulunduğunu LED flaş sensörü ile beraber dairesel bir düzen içerisinde yerleştiği görünüyor. Üst tarafta bulunan iki kameradan birinin ana diğerinin ultra geniş açılı olduğu ve alt tarafta bulunan LED flaşın yanında da derinlik sensörü bulunduğu söylenebilir. Ayrıca kamera yuvasının telefonla aynı seviyede olmaması dikkat çekerken, modülün altında da parmak izi okuyucusu bulunmakta.

Önümüzdeki ay Berlin’de yapılacak olan IFA 2019’da tanıtılacak Nokia 7.2 için FHD + ekran ve Android 9 ile karşımıza çıkacağı söyleniyor. Geekbench skoruna göre Snapdragon 660 ile desteklenen cihaz 6 GB RAM’e sahip olacak. Cihaz diğer Nokia telefonları gibi Android Q ve Android R için garanti veriyor.