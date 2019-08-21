Apple Card, ABD’de artık kullanılabilir!

Apple, yeni Apple Card servisini bu ayın başlarında bir grup insan için görücüye çıkarmıştı. Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan herkes bu servisten dün itibariyle faydalanabilir hale geldi. ABD‘deki iPhone sahipleri, iOS telefonlarındaki Cüzdan uygulaması aracılığıyla Apple Card için önceden söz verildiği gibi başvuruda bulunabilecekler.

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“Apple Card’a olan aşırı ilgi ve hoş karşılama için heyecan duyuyoruz” diyen Apple Pay‘in Başkan Yardımcısı Jennifer Bailey, konuşmasına şunları da ekleyerek devam etti: “Kullanıcılar bize Apple Card’ın basitliğini sevdiklerinden ve harcamalarını daha iyi kontrol edebileceklerinden söz ettiler.” Apple Card‘ın kullanılır hale gelmesinin yanı sıra, Apple aynı zamanda günde nakit yüzde 3 oranındaki para iade fırsatını daha fazla uygulamaya ve satıcıya ulaştırarak genişletiyor.

Apple Card‘ınızı, Apple Pay aracılığıyla Uber veya Uber Eats servisleri için kullanırsanız, günlük yüzde 3 oranındaki para iadenizi alabilirsiniz. Trilyonluk Amerikan şirket Apple, ilerleyen aylarda daha fazla satıcı ile işbirliği yapmayı planlıyor. Ayrıca Apple Mağazalarındaki ya da iTunes gibi Apple servislerindeki satın almalarınızda, günde maksimum yüzde 3 oranındaki nakit para iadenizi alabileceksiniz. Bu tarz yeni Apple servislerinin Türkiye‘ye ne zaman geleceği ise henüz merak konusu durumda.