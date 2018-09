Nokia 7.1 Plus yüzünü gösterdi: İşte bilinen tüm detaylar

HMD Global, bu yıl Nokia 5.1 Plus ve 6.1 Plus gibi bazı X.1 Plus kod ismiyle telefonlar piyasaya sürdü. Şimdi ise görünüşe göre şirket Nokia 7.1 Plus için kolları sıvamış.

MySmartPrice adlı web sitesi aracılığıyla sızdırılan render görselleri, arka tarafta Carl Zeiss imzalı çift lensli ana kamerayı gözler önüne seriyor. HMD’nin Zeiss üretimi tüm kameralarının arayüzlerine koyduğu profesyonel mod da düşünüldüğünde aynı arayüzün 7.1 Plus modelinde de bulunacağını söylemek yanlış olmaz.

Görseller aynı zamanda bir ahizeyi ve ön kamerayı da içinde barındıran çentiği de gösteriyor. Daha önce tanıtılan modeller 5.1 Plus ve 6.1 Plus’ın da çentiğe sahip olduğu düşünüldüğünde HMD’nin artık çentikli ekran tasarımını iyice benimsediğini söyleyebiliriz.

Nokia 7.1 Plus modelinin özellikleri neler?

Görsellerden elde edilen diğer detaylar ise arkada yer alan Android One logosu, yine cihazın arkasında konumlandırılmış parmak izi okuyucusu ve metal yan çerçeveler. Donanım özelliklerinin nasıl olacağı henüz muamma.

Nokia 7.1 Plus modelinin Nokia ailesinde nasıl konumlandırılacağı ise belirsizlik içinde. Nokia 7 Plus’ın güncellemesi olduğunu düşünürsek, bir güncelleme için oldukça erken bir dönem olduğu söyleyenebilir. Çünkü Nokia 7 Plus modeli Şubat 2018’de MWC etkinliği sırasında tanıtılmıştı. Ancak öte yandan, her yıl iki amiral gemisi tanıtan OnePlus için bu stratejinin yıllardır başarıyla uygulandığını da eklemek gerek.

Nokia 7 Plus tanıtıldığında özellikle fiyat-performans açısından bakıldığında oldukça iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkmıştı. Snapdragon 660 çipset, 4 GB bellek, 64 GB yükseltilebilir hafıza, 12+13MP çözünürlüklerinde ana kamera ile 16MP çözünürlüğünde ön kamera sunan cihazın fiyatı ise 400 dolar olarak belirlenmişti. Bunlara ek olarak 3,800mAh kapasitesindeki pili ve 6 inç boyutunda Full HD+ çözünürlüğe sahip ekranını da bahsetmeye değecek diğer özellikleri.