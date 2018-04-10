Nokia 6 (2018) yarın İngiltere’de satışa çıkıyor

Nokia 6 (2018) yani geçen senenin yenilenen orta segmenti İngiltere’de yarın resmi olarak satışa çıkıyor. SIM kilidi olmayan versiyonların 230£ yani 1330 TL edeceği cihaz eksi versiyonundan 30 pound pahalı olacak.

Nokia 6 (2018) mayıs başında Hollanda’ya geliyor

Öte yandan Nokia 6 (2018) 6 Mayıs tarihinde de Hollanda’da satışına başlayacak ve burada da fiyatı 32 GB’lık model için 280€ (1.409 TL), 64 GB’lık model için ise 300€ (1.510 TL) fiyat etiketine sahip olacak. Ülkede Media Markt gibi mağazalar şimdiden ön siparişleri almaya başlamış bile.

Şu anda sadece Hindistan’da resmi olarak satılan telefon Mayıs ayında ABD’ye de gelecek.5.5 inç ekrana sahip telefon 1080 x 1920 çözünürlük sunuyor. İçerisinde Snapdragon 630 işlemci yongası bulunan telefonda depolama alanına göre 3-4 GB bellek seçeneği mevcut. Arkasında 16 MP ana kamera ön tarafında ise 8 MP selfie kamerası bulunan telefonun 3000 mAh bataryası olacak.