Nokia 6.2 için Android 10 müjdesi!

Nokia‘nın orta giriş seviye olarak konumlandırdığı Nokia 6.2 için güncelleme müjdesi geldi. Android 10 cihazlar için kullanıma sunuldu.

Nokia‘nın geçtiğimiz sonbaharda piyasaya sürdüğü Nokia 6.2 cihazları, Android 10 güncellemesi almaya başladı. Home of Nokia Phones‘un CPO‘su Juho Sarvikas, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, cihazı kullanan ve güncellemeyi dört gözle bekleyen kullanıcılara müjdeyi verdi. An itibariyle 38 farklı ülkede güncelleme yayınlanmaya başlandı. Android 10 ile gelen, karanlık mod ve jestlerin de yer aldığı güncellemenin ilerleyen haftalarda yavaş yavaş tüm dünyaya yayılması bekleniyor. Güncellemenin nisan ayı güvenlik eklentisi ile birlikte çıkacağı da öğrenildi. Firmanın tabiri ile dalga dalga yayınlanacak güncellemenin ilk dalgası bu hafta başladı. Gelen bilgilere göre mayıs ayının son haftasına kadar güncelleme dağıtımının biteceği öğrenildi.

Nokia 6.2 just got upgraded to Android 10! Step up to more with many brand-new functionalities and fun features! 😍Check here for more details and the availability in different countries 👉https://t.co/mMDpCF5IEh #Android10 #Nokia6dot2 @Nokiamobile pic.twitter.com/2GrUqBWhwV

— Juho Sarvikas (@sarvikas) April 28, 2020