Akıllı Telefonlar
Nokia Captain America, Nokia 5.2 olabilir!
Nokia, 23 Şubatta İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleşecek MWC 2020‘ye hazırlanıyor. Şirket, etkinlikte hangi akıllı telefonları açıklayacağını paylaşmadı. Ancak “Nokia Captain America” kodlu Nokia akıllı telefon ortaya çıktı ve etkinlikte resmi olarak tanıtılabilir.
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Nokia Captain Amerika kim tarafından sızdırıldı?
Popüler sızıntıcı Evan Blass, Nokia 5.2 olabilecek Nokia Captain America ile ilgili birkaç görüntü paylaştı. Resimler, bir su damlası çektik ekrana sahip olacağını ve hoparlör olarak ise geniş bir hoparlör ızgarası ile birlikte geleceğini ortaya koyuyor.
Yeni Nokia telefonla ilgili görsellerde gözümüze çarpan bir başka detay ise, arka tarafta akıllı telefonun dairesel bir plaka içinde dört kamerayla çevrili bir LED flaşı var. Parmak izi okuyucusu ise hemen kameranın alt tarafına yerleştirilmiş. Ses seviyesini ayarlamamızı sağlayacak olan buton ve güç düğmesinin, USB bağlantı noktası altta olacak şekilde sağ tarafa konumlandırıldığını da görebiliriz.
Kaynağa göre, Nokia Captain America‘nın 6 GB RAM ile birlikte 64 GB depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor. Telefonun fiyat olarak ise 180 dolardan çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Piyasaya sürülme tarihi ise MWC 2020‘den sonra resmi olarak duyurulacak fakat tahminlere göre 4 Martta telefonun piyasaya sürülmesi bekleniyor. MWC 2020′de tanıtılması beklenen telefonlar ise, Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2 ve son olarak Nokia 1.3 olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Realme C3, Realme UI ile kutudan çıkan ilk telefon olacak!
Realme C3 resmi olarak 6 Şubatta geliyor ama şirket zaten telefonun özelliklerinin çoğunu ortaya çıkarmıştı. Şimdi ise Realme C3’ün Realme UI ile geleceği ve telefonun en yeni Android 10 tabanlı arayüzü ile kutudan çıkacağı duyuruldu.
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Realme C3 bizlere neler sunuyor?
Cihaz, yakın zamanda duyurulan Helio G70 SoC‘yi kullanan giriş seviyesine hitap eden bir akıllı telefon. 3 GB ve 6 GB olmak üzere iki farklı bellek çeşidi ile birlikte 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı depolama alanı ile gelecek. Ekran kısmında ise, ekran/gövde oranı %89.8 olan 6.5 inçlik bir su damlası çentik tasarımı ile gelecek.
Kamera ve pil özellikleri neler olacak?
Telefon kamera olarak biri önde diğerleri arkada olmak üzere üç kamera ile gelecek. Birincil ana kamerası 12 MP büyüklüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip olacak. Aynı zamanda 2 MP’lik ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip bir derinlik algılayıcı sensör mevcut. Diğer kameralar hakkında ise ayrıntılı bir bilgi açıklanmadı. Realme C3, mikroUSB bağlantısı ile gelecek ve pil olarak 5000 mAh‘lik oldukça büyük bir pil kapasitesi ile kullanıma sunulucak.
Tasarım konusunda ise Realme sadece mavi rengi onaylamış durumda ancak daha fazla renk seçeneği olacak ve 6 Şubatta tanıtım sırasında bu seçenekleri göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy S20 ailesinin Geekbench sonuçları ortaya çıktı!
Samsung Galaxy S20 ailesinin tüm üyelerinin Geekbench testi sonuçları belli oldu. Her üç model de aynı işlemciyle ve 12 GB RAM‘le gelecek.
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Samsung Galaxy S20 Geekbench sonuçları
Tanıtılmasına sayılı günler kala Samsung‘un amiral gemisi akıllı telefon ailesi Galaxy S20 hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak telefonların Güney Kore’de ve Amerika’da satılacak versiyonlarının Geekbench 5.1 testi sonuçları belli oldu.
Telefonların Güney Kore versiyonlarının puanları (sırasıyla Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra):
Telefonların Amerika versiyonlarının puanları (sırasıyla Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra):
Testte sırasıyla SM-G981, SM-G986 ve SM-G988 kodlarıyla yer alan Galaxy S20, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra modellerinin üçünün de RAM ve işlemci tarafında aynı olduğu görülüyor. 12 GB RAM‘li telefonlarda Qualcomm’un en güçlü mobil işlemcisi olan Snapdragon 865‘e verilmiş (dünyanın geri kalanında satılan cihazlarda Samsung üretimi Exynos 9830‘un kullanılması bekleniyor). Cihazlar 11 Şubat‘ta düzenlenecek bir etkinlikle tanıtılacak.
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X2, altı kamerayla gelebilir!
Huawei Mate X2 modelinin muhtemel tasarımı Huawei‘nin aldığı bir patentle ortaya çıktı. Rapordaki taslakta telefonun altı kameralı olduğu gözüküyor.
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Huawei Mate X2 tasarım tahminleri
Huawei, yaklaşık bir yıl önce 2019’un Şubat ayında ilk katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Huawei Mate X‘i tanıtmıştı. Yaşanılan aksaklıklar ve yapılan geliştirmeler yüzünden çıkışı bir hayli ertelenen telefon, geçtiğimiz aylarda sadece birkaç ülkede de olsa kullanıcılarla buluşmuştu. Yüksek fiyatı ve zahmetli üretim süreci yüzünden oldukça sınırlı bir kitleye hitap eden Mate X kendi ölçüsünde başarılı bir satış grafiği yakalamıştı.
Şirketin yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalıştığı son zamanlarda sıkça dillendiriliyor. Üretici, geçtiğimiz eylül ayında Birleşik Milletler Patent ve Marka Ofisinden Stylus kalemli bir katlanabilir telefon için patent başvurusunda bulunmuştu.
Gelen son haberle Huawei‘nin bu kez Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisinden bir katlanabilir telefon patenti aldığı ortaya çıktı. Rapordaki telefonun Mate X2 olduğu tahmin ediliyor. Cihaz, genel tasarımı Mate X modeline benziyor ama bu sefer dışa değil işe doğru katlanıyor. Ayrıca telefonda öncülünden farklı olarak toplam dört yerine altı kameraya yer verilmiş (ikisi önde dördü arkada). Bu kameralar cihazın önünde ve arkasında dikey olarak sıralanmış.
Ayrıca telefonun kenarına konumlandırılan küçük bir ikinci ekran da göze çarpıyor. Telefonun Stylus kaleminin yuvasının da burada olması bekleniyor.