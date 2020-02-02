Nokia Captain America, Nokia 5.2 olabilir!

Nokia, 23 Şubatta İspanya’nın Barcelona kentinde gerçekleşecek MWC 2020‘ye hazırlanıyor. Şirket, etkinlikte hangi akıllı telefonları açıklayacağını paylaşmadı. Ancak “Nokia Captain America” kodlu Nokia akıllı telefon ortaya çıktı ve etkinlikte resmi olarak tanıtılabilir.

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Nokia Captain Amerika kim tarafından sızdırıldı?

Popüler sızıntıcı Evan Blass, Nokia 5.2 olabilecek Nokia Captain America ile ilgili birkaç görüntü paylaştı. Resimler, bir su damlası çektik ekrana sahip olacağını ve hoparlör olarak ise geniş bir hoparlör ızgarası ile birlikte geleceğini ortaya koyuyor.

Yeni Nokia telefonla ilgili görsellerde gözümüze çarpan bir başka detay ise, arka tarafta akıllı telefonun dairesel bir plaka içinde dört kamerayla çevrili bir LED flaşı var. Parmak izi okuyucusu ise hemen kameranın alt tarafına yerleştirilmiş. Ses seviyesini ayarlamamızı sağlayacak olan buton ve güç düğmesinin, USB bağlantı noktası altta olacak şekilde sağ tarafa konumlandırıldığını da görebiliriz.

Kaynağa göre, Nokia Captain America‘nın 6 GB RAM ile birlikte 64 GB depolama alanına sahip olacağı belirtiliyor. Telefonun fiyat olarak ise 180 dolardan çıkış yapacağı tahmin ediliyor. Piyasaya sürülme tarihi ise MWC 2020‘den sonra resmi olarak duyurulacak fakat tahminlere göre 4 Martta telefonun piyasaya sürülmesi bekleniyor. MWC 2020′de tanıtılması beklenen telefonlar ise, Nokia 8.2 5G, Nokia 5.2 ve son olarak Nokia 1.3 olması bekleniyor.