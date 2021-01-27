Nokia 1.4 modelinin satış fiyatı ve özellikleri görüntülendi

Nokia’nın bu yıl piyasaya bazı yeni akıllı telefon modelleri çıkaracağı beklentisi oluşmuştu. Giriş seviyesi bir cihaz olan Nokia 1.4 de bu modellerden biri. Cihazın özelliklerini, resmi lansmanı öncesinde Birleşik Krallık’daki bir perakende satış firması egenisys’in sitesinde görmek mümkün.

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Nokia 1.4 modelinin özellikleri neler?

Nokia 1.4, egenisys’e göre 1 GB RAM ve 16 GB depolama alanı sunacak. Ayrıca beklenen iki renk seçeneğinden (mavi, gri) biri olan mavi renk varyantına da sahip. Telefonun hangi yonga setinden gücünü alacağı ise henüz belli değil. Ancak 1,3 GHz frekansında bir dört çekirdekli işlemcisi olması olası. Telefonun ekranı büyük olasılıkla 6,5 inç’lik bir LCD ve bir önceki versiyonu olan 1.3 gibi 720 x 1600 piksel (HD+) çözünürlükte olacak. Cihaz arka tarafında 8 MP’lik ana kamera ve 2 MP’lik ikincil kameraya sahip. Ön tarafta ise 5 MP’lik selfie kamerası mevcut.

Android 10 Go Edition işletim sistemi ile çalışacak telefon enerjisini 5.000 mAh kapasiteli pilden alıyor. Bağlantı noktasında ise Nokia 1.4; çift SIM (4G + 2G), 2,4 GHz Wi-Fi, Bluetooth 4.2, micro-USB 2.0, 3.5 mm jack girişi ile gelecek. Telefon ayrıca parmak izi sensörüne de sahip olacak.

Nokia 1.4 modelinin satış fiyatı ise 83 sterlin olarak dikkat çekiyor. Bu da 100 Euro’nun bir miktar aşağısına denk geliyor. Bir önceki model 1.3 Amerika’da 99 Dolar’dan piyasaya çıkmıştı. Ek olarak telefonun model numarası TA-1322, Tayland‘ın sertifika kuruluşu NBTC’de görüldüğü için Nokia 1.4, büyük olasılıkla Asya pazarına da olacak.

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