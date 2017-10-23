Nintendo’nun Yeni Mobil Oyunu Animal Crossing Görücüye Çıkıyor!

Nintendo’nun yeni mobil oyunu, yarın resmi olarak Android ve iOS platformuna sunulacak.

Oyun sektöründe konsolları ile uzun yıllardır boy gösteren ve sektörün en köklü firmalarından olan Nintendo, mobil oyun sektöründe de adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu bağlamda firmanın son mobil oyunu ise Animal Crossing.

İlk olarak 2001 yılında yayınlanan Animal Crossing adlı oyun, herkesin farklı görevlere sahip olduğu, hayvanlardan oluşan bir köyü konu almakta. Daha önceden Animal Crossing, Nintendo 64, Nintendo DS, Wii ve Nintendo 3DS olmak üzere dört farklı Nintendo konsoluna sunulmuştu.

24 Ekim’de duyuru yapacağını daha önceden açıklamış olan Nintendo’nun bu duyurusu Animal Crossing üzerine olacak. Nintendo’nun diğer mobil oyunlarında olduğu gibi Animal Crossing’in de ücretsiz olarak, oyun içi satın alma özelliği ile gelmesi bekleniyor.