Nintendo Switch, Wii U’nun Yerine Gözünü Dikti

Satışa sunulduğu ilk günden itibaren sektörünün en çok konuşulan cihazı olmayı başaran Nintendo Switch, vites düşürmeyen satış hızıyla yakın tarihte Wii U’yu geride bırakacak.

Nintendo’nun vazgeçilmez oyunları ve farklı yapısıyla oyun sektöründe bomba gibi bir başlangıca imza atan Nintendo Switch, 2012 senesinde satışa sunulan Wii U’yu geride bırakmaya adım adım yaklaşıyor. 30 Eylül’de paylaşılan verilere göre yaklaşık 5 sene içerisinde 13.56 milyon adet konsol satışı gerçekleştiren Wii U, tahminlere göre Nisan ayı civarlarında Nintendo’nun yeni konsoluna yerini teslim edecek. Yani, 3 Mart tarihinde satışa sunulan Switch’in bir seneden biraz daha uzun sürede böylesine büyük bir başarıya ulaştığını göreceğiz.

Bildiğiniz gibi her iki konsol da Nintendo’ya ait ancak Switch’in yenilikçi, pratik tasarımı ve güçlü donanımı Wii U’nun 5 senedeki başarısına 1 sene içerisinde ulaşabilmesini mümkün kılıyor. Eminiz ki Nintendo bu durumdan son derece memnundur.

Nintendo Switch’in Nisan ayında yaklaşık 16.74 milyon satış sayısına ulaşması bekleniyor. Şirket içerisinde Wii U ile olan rekabeti bir yana, Switch’in sektörün diğer üyeleri olan Xbox ve PlayStation’a da yaklaşmaya başladığı söylenebilir. Kim bilir, belki de bir süre sonra herhangi Xbox veya PlayStation konsolunun Switch’in gerisinde kaldığını göreceğiz. Daha önceden paylaştığımız haberde de görebileceğiniz gibi bu gayet mümkün.