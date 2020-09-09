Nintendo, Switch üretmini artırıyor

Çıktığı 2017 yılından bu yana 55 milyon satan Switch, Nintendo‘yu fazlasıyla memnun etmiş durumda. Nintendo, Switch için oluşan yüksek talebi karşılamak ve 2020 yılını iyi sonlandırmak adına Switch üretimini artırma kararı aldı.

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Bloomberg‘in haberine göre, Nintendo yüksek Switch talebini karşılamak için üretimi %20 oranında artırıyor. Bu artışla beraber Switch‘in bu finansal yıldaki toplam üretim sayısı 30 milyonu bulmuş olacak. Ağustos ayında 25 milyona çıkan üretim miktarı, şimdi daha da artmış durumda. Covid-19 nedeniyle hemen her şirket gibi Nintendo da üretim anlamında sıkıntı yaşamış ve Switch almak isteyenler ürün bulma konusunda sorun yaşamıştı. Ancak Ağustos ayı itibariyle üretimin normal seviyelere geldiğini duyuran Nintendo, Switch almak isteyenlere de müjdeyi vermiş oldu. Nintendo sırf konsol satışında değil oyun satışında da harika bir yıl geçiriyor. Animal Crossing: New Horizon 22 milyon satışa ulaştı ve kısa zamanda hem oyuncular hem yayıncılar arasında çok popüler oldu.

Nintendo‘nun Switch‘in geliştirilmiş bir versiyınunu 2021‘de çıkarması bekleniyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmese de yeni ve geliştirilmiş bir Switch oldukça olası gözüküyor.