Oyun Konsolu
Nintendo, Switch üretmini artırıyor
Çıktığı 2017 yılından bu yana 55 milyon satan Switch, Nintendo‘yu fazlasıyla memnun etmiş durumda. Nintendo, Switch için oluşan yüksek talebi karşılamak ve 2020 yılını iyi sonlandırmak adına Switch üretimini artırma kararı aldı.
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Bloomberg‘in haberine göre, Nintendo yüksek Switch talebini karşılamak için üretimi %20 oranında artırıyor. Bu artışla beraber Switch‘in bu finansal yıldaki toplam üretim sayısı 30 milyonu bulmuş olacak. Ağustos ayında 25 milyona çıkan üretim miktarı, şimdi daha da artmış durumda. Covid-19 nedeniyle hemen her şirket gibi Nintendo da üretim anlamında sıkıntı yaşamış ve Switch almak isteyenler ürün bulma konusunda sorun yaşamıştı. Ancak Ağustos ayı itibariyle üretimin normal seviyelere geldiğini duyuran Nintendo, Switch almak isteyenlere de müjdeyi vermiş oldu. Nintendo sırf konsol satışında değil oyun satışında da harika bir yıl geçiriyor. Animal Crossing: New Horizon 22 milyon satışa ulaştı ve kısa zamanda hem oyuncular hem yayıncılar arasında çok popüler oldu.
Nintendo‘nun Switch‘in geliştirilmiş bir versiyınunu 2021‘de çıkarması bekleniyor. Bu konuda henüz resmi bir açıklama gelmese de yeni ve geliştirilmiş bir Switch oldukça olası gözüküyor.
Oyun
The Witcher 3 ücretsiz yeni nesil konsol yükseltmesine sahip olacak
The Witcher 3 oyunundan hayranlarını sevindirecek haberler ile gelmeye devam ediyor. Sevilen oyunun yeni nesil konsol yükseltmesi bedava olacak.
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The Witcher 3, sahiplerine müjdeli haber!
CD Projekt Red firmasının sevilen oyun serisinin en son oyunu olan The Witcher 3, hayranlarına müjdeli bir haber ile yeni nesil konsollara geliyor. Firma, eski nesil konsollarda bu oyuna sahibi olan oyuncuların, yeni nesil konsollarda oyuna bedavaya sahip olacaklarını duyurdu. Oyun PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için baştan dizayn edilecek iken, oyuna sahip olan kullanıcıların, yeni “Complete Edition” sürümüne de bedava sahip olacak olmaları sevinçle karşılandı.
Geçtiğimiz günlerde duyurulan “Complete Edition” sürümü ile birlikte neredeyse baştan yapılacak olan sevilen yapım, son dönemde artan yeni nesil teknolojiler ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çıkış tarihi belli olmayan oyun, tahminlere göre 2021 yılında bizler ile olacak. Son dönemlerde artan popülaritesi nedeniyle, farklı içerikler ile farklı platformlara gelen yapım, adından uzun süre söz ettirecek gibi gözüküyor. Netflix dizisinin 2. sezonu için çalışmalar sürerken, seriye ait bir adet de mobil oyun geliştirilmekte. Tüm bunların yanı sıra yeni nesil konsollara gelecek “Complete Edition” ile birlikte, tekrardan yüzlerce saat maceradan maceraya koşacağız gibi gözüküyor. Fiyatı henüz belli olmayan yapımın yakın zamanda yeni görseller ile bizleri karşılaması bekleniyor.
Donanım
Uygun fiyatlı yeni nesil konsol: Xbox Series S
Xbox Series X ve PlayStation 5 ile yeni nesil konsollar merakla beklenirken Türk kullanıcıları fiyatları nedeniyle fazlasıyla çekiniyordu. Fakat daha önce de söylentilere konu olan “uygun fiyatlı Xbox modeli” Xbox Series S duyuruldu. 299 dolar fiyat etiketiyle yeni nesile selam çakan Xbox, Series S’in tasarımını da resmen paylaştı.
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Xbox Series S özellikleri
Sony kanadı PlayStation 5 ile yeni nesile merhaba diyecekken, Microsoft kanadı böylece resmen iki farklı konsol ile yeni nesile geçiş yapacak. Xbox Series X dikdörtgen prizma şekli ile daha önce duyurulmuştu, şimdi ise Xbox One S’e benzer tasarımla gelen Xbox Series S, diğer iki konsoldan daha uygun fiyata geliyor.
10 Kasım 2020 tarihinde 299 dolar fiyatla satışa çıkacak olan Series S, yeni nesilin odak noktası gibi görünen 4K oyunculuk yerine daha performanslı 2K 60 fps oyunculuğu sunacak. 4 TFLOP gücünde olan Series S, 20 işlem ünitesi, Navi RDNA 2.0 GPU ile geliyor. Depolama tarafında Series X ve PS4 gibi PCIe 4.0 SSD kullanacak olan Series S, bu konuda da oldukça hızlı olacak.
Xbox Series S Türkiye fiyatı
Şu an için Türkiye fiyatı ile alakalı bir bilgi bulunmasa da 500 dolar olması beklenen Xbox Series X ve PlayStation 5’in 7.000 TL olarak fiyat etiketi çıkmasından yapacağımız hesap ile 4.250 TL civarında bir fiyatlandırma ile ülkemizde satılacağını söyleyebiliriz. Bu hesabı bugünün kur değerine göre yaptığımızı da belirtelim. İlerleyen dönemlerde olası vergilendirme ve kur değişikliğine göre bu fiyatlandırma değişebilir.
Oyun
Dead by Daylight, yeni nesil konsollar için güncelleme ile geliyor!
Dead by Daylight oyunundan hayranlarını sevindirecek haber. Sevilen korku oyunu yeni nesil konsollar için de çıkış yapacak. Hem de bedava yükseltme ile.
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Yeni nesil konsollar için yeni nesil Dead by Daylight!
Oyun dünyası artık yeni nesil konsolların çıkışına yakın yeni gelişmeler ile hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor. Çoğu yapımcı firma, oyunlarını yeni nesil konsollara hazırlarken, bu listeye yeni bir oyun daha eklendi. Sevilen korku oyunu Dead by Daylight, yeni nesil konsollar için çıkmaya hazırlanırken, yapımcı firma Behaviour Interactive, oyunun büyük de bir grafik güncellemesi alacağını hayranlarına YouTube üzerinden duyurdu. Ancak yapılacak grafik güncellemesinin sadece yeni nesil konsollara ve bilgisayar sürümüne özel çıkacağı da belirtildi. Videoda grafiksel anlamda gelişmeler sahne sahne gösterilirken, detaylı bilgi için 8 Eylül tarihinin altı çizildi.
Öte yandan grafik güncellemesi dışında konsol oyuncularına bir müjde daha paylaşan firma, şu anki konsollarda oyuna sahip olan kullanıcıların yeni nesil konsollara geçerken ilave ücret ödemeden oyuna sahip olabileceklerini duyurması sevinçle karşılandı. 2016 yılında bilgisayarlara çıkan ve ardından bir yıl sonra konsollara çıkış yapan korku temalı oyun en son 2019 yılında Nintendo Switch için çıkış yapmıştı. Yeni nesil konsollar için 4K 60 FPS vadi ile bizleri karşılayan oyun bakalım beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.