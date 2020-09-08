Oyun
The Witcher 3 ücretsiz yeni nesil konsol yükseltmesine sahip olacak
The Witcher 3 oyunundan hayranlarını sevindirecek haberler ile gelmeye devam ediyor. Sevilen oyunun yeni nesil konsol yükseltmesi bedava olacak.
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The Witcher 3, sahiplerine müjdeli haber!
CD Projekt Red firmasının sevilen oyun serisinin en son oyunu olan The Witcher 3, hayranlarına müjdeli bir haber ile yeni nesil konsollara geliyor. Firma, eski nesil konsollarda bu oyuna sahibi olan oyuncuların, yeni nesil konsollarda oyuna bedavaya sahip olacaklarını duyurdu. Oyun PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 için baştan dizayn edilecek iken, oyuna sahip olan kullanıcıların, yeni “Complete Edition” sürümüne de bedava sahip olacak olmaları sevinçle karşılandı.
Geçtiğimiz günlerde duyurulan “Complete Edition” sürümü ile birlikte neredeyse baştan yapılacak olan sevilen yapım, son dönemde artan yeni nesil teknolojiler ile oyuncuların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çıkış tarihi belli olmayan oyun, tahminlere göre 2021 yılında bizler ile olacak. Son dönemlerde artan popülaritesi nedeniyle, farklı içerikler ile farklı platformlara gelen yapım, adından uzun süre söz ettirecek gibi gözüküyor. Netflix dizisinin 2. sezonu için çalışmalar sürerken, seriye ait bir adet de mobil oyun geliştirilmekte. Tüm bunların yanı sıra yeni nesil konsollara gelecek “Complete Edition” ile birlikte, tekrardan yüzlerce saat maceradan maceraya koşacağız gibi gözüküyor. Fiyatı henüz belli olmayan yapımın yakın zamanda yeni görseller ile bizleri karşılaması bekleniyor.
Genel
PUBG, Hindistan yasağına cevap verdi
PUBG, yaklaşık bir hafta önce yayınladığımız haberde belirttiğimiz yasağa karşı ilk hamlesini yaptı.
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PUBG ne yaptı ?
PUBG Mobile ve 117 diğer Çin kaynaklı uygulama Hindistan devleti tarafından kullanıcı verilerini kötü yönde kullandığı için yasaklanmıştı. Bugün ise yasağa karşı oyun üreticisinden resmi bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre yasağın önüne geçebilmek için oyunun Hindistan’daki dağıtımcısı bundan sonra Tencent değil PUBG Corporation olacak.
PUBG Corporation, aslında PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS oyunun bilgisayar ve mobil versiyonlarını geliştiren ve Bluehole şirketinin alt kolu olan Güney Koreli bir şirket. Daha sonra Çin firması Tencent’in bu şirketi satın almasıyla Tencent oyunun farklı ülkelerde ve platformlarda dağıtımını yapmaya başladı. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan Hindistan-Çin krizinin ardından Güney Koreli şirket geri adım attı ve bizzat kendisi oyunun Hindistan’daki dağıtımcısı olarak görev yapmak için hazırlıklar yapıyor.
Şimdilik, oyunu telefonunda yüklü halde bulunduran kullanıcılar oyuna erişebiliyor ama yeni oyuncular Play Store ya da App Store‘da oyuna erişemiyor. Bu değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceği ve Hindistan devletinin oyunun yasağını kaldırıp kaldırmayacağını ise zaman gösterecek. Milyonlar tarafından oynanan bu oyunun dağıtımında yapılan değişiklik başarılı olursa diğer yasaklı uygulamalara da bir örnek teşkil edebilir.
Donanım
Uygun fiyatlı yeni nesil konsol: Xbox Series S
Xbox Series X ve PlayStation 5 ile yeni nesil konsollar merakla beklenirken Türk kullanıcıları fiyatları nedeniyle fazlasıyla çekiniyordu. Fakat daha önce de söylentilere konu olan “uygun fiyatlı Xbox modeli” Xbox Series S duyuruldu. 299 dolar fiyat etiketiyle yeni nesile selam çakan Xbox, Series S’in tasarımını da resmen paylaştı.
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Xbox Series S özellikleri
Sony kanadı PlayStation 5 ile yeni nesile merhaba diyecekken, Microsoft kanadı böylece resmen iki farklı konsol ile yeni nesile geçiş yapacak. Xbox Series X dikdörtgen prizma şekli ile daha önce duyurulmuştu, şimdi ise Xbox One S’e benzer tasarımla gelen Xbox Series S, diğer iki konsoldan daha uygun fiyata geliyor.
10 Kasım 2020 tarihinde 299 dolar fiyatla satışa çıkacak olan Series S, yeni nesilin odak noktası gibi görünen 4K oyunculuk yerine daha performanslı 2K 60 fps oyunculuğu sunacak. 4 TFLOP gücünde olan Series S, 20 işlem ünitesi, Navi RDNA 2.0 GPU ile geliyor. Depolama tarafında Series X ve PS4 gibi PCIe 4.0 SSD kullanacak olan Series S, bu konuda da oldukça hızlı olacak.
Xbox Series S Türkiye fiyatı
Şu an için Türkiye fiyatı ile alakalı bir bilgi bulunmasa da 500 dolar olması beklenen Xbox Series X ve PlayStation 5’in 7.000 TL olarak fiyat etiketi çıkmasından yapacağımız hesap ile 4.250 TL civarında bir fiyatlandırma ile ülkemizde satılacağını söyleyebiliriz. Bu hesabı bugünün kur değerine göre yaptığımızı da belirtelim. İlerleyen dönemlerde olası vergilendirme ve kur değişikliğine göre bu fiyatlandırma değişebilir.
Oyun
Microsoft, oyun açılışını hızlandıran DirectStorage’ı PC’ye getiriyor
Microsoft, mevcut haliyle sadece Xbox platformunda sunduğu DirectStorage teknolojisini Windows PC’lere getireceğini açıkladı. DirectStorage sayesinde Windows’ta oyun oynamak, çok daha hızlı olacak.
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Microsoft, yakın zamanda yayınladığı bir blog gönderisinde, Xbox için tasarladığı DirectStorage teknolojisini Windows’a da getireceğini açıkladı.
Kısaca ifade etmek gerekirse DirectStorage, oyunlardan gelen veriler ve bilgiler için eşzamanlı istekleri işleyerek, bant genişliğinin daha verimli kullanımına sebep olan ve dolayısıyla önemli ölçüde artırılmış hızlar sunan bir API teknolojisi. Bunun nimetlerinden normalde, bünyesinde barındırdığı yüksek hızlı SSD sayesinde şu ana kadar Xbox Series X faydalanabiliyordu.
Ancak Microsoft, NVMe dünyasındaki heyecan verici gelişmelerin sonucunda, birden çok giriş / çıkış (I/O) kuyruğu oluşturabilmesini sağlayan Velocity Architecture mimarisi için tasarladığı API’ı Windows’a getirmeye karar verdi.
Microsoft, DirectStorage’ı PC’ye getiriyor
Microsoft mevcut depolama çözümlerinin, birden fazla I/O istekleri için yetersiz olduğunu ve bundan dolayı oyunların darboğazlar yaşayarak NVMe’nin yüksek hızlarından faydalanmasını engellediğini söylüyor. Öyle ki şirket, mevcut depolama API’larını kullanan oyunların üst seviye PC’lerle bile ardışık I/O düzenini tam olarak karşılayamadığının da altını çiziyor.
İşte DirectStorage, tam burada devreye girecek. Bu API’ın oyunlara katacağı iki fayda var; uzun yükleme sürelerini ortadan kaldırmak ve ve oyunlardaki gözle görülen detayları artırmak. Bir oyundaki karakterin dokuları veya deniz görüntüsündeki ayrıntılar fark etmeksizin, her ikisinin de temelde GPU’nun işlemesi gereken veriler olduğunu biliyoruz.
Microsoft tarafından ifade edildiğine göre her iki durumda da, önceki nesil oyunların 50 MB/sn düzeyinde bir akış sınırı var. Bu da daha küçük 64k blok boyutları için saniyede sadece yüzlerce G/Ç isteğini karşılayabilmesi anlamına geliyor. Tam bant genişliğinden yararlanmak için çoklu gigabayt ve destekli NVMe sürücülerle bu, saniyede on binlerce I/O isteğine ulaşabiliyor. DirectStorage API’ı ise istek başına NVMe ek yükünü azaltması sayesinde NVMe sürücüsünden GPU’ya kadar tüm ardışık düzen boyunca performansı en üst düzeye çıkarabiliyor.
Ek olarak Microsoft, DirectStorage’ın Windows’ta DirectX 12 Ultimate ile birlikte çalışacağının da altını çizdi. Böylelikle gelecekte bu yeni API’den yararlanan oyunlar, eski standartların gazabına uğramaksızın modern depolama çözümlerinin etinden sütünden faydalanabilecek.