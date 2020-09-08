The Witcher 3 ücretsiz yeni nesil konsol yükseltmesine sahip olacak

PUBG, yaklaşık bir hafta önce yayınladığımız haberde belirttiğimiz yasağa karşı ilk hamlesini yaptı.

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PUBG ne yaptı ?

PUBG Mobile ve 117 diğer Çin kaynaklı uygulama Hindistan devleti tarafından kullanıcı verilerini kötü yönde kullandığı için yasaklanmıştı. Bugün ise yasağa karşı oyun üreticisinden resmi bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre yasağın önüne geçebilmek için oyunun Hindistan’daki dağıtımcısı bundan sonra Tencent değil PUBG Corporation olacak.

PUBG Corporation, aslında PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS oyunun bilgisayar ve mobil versiyonlarını geliştiren ve Bluehole şirketinin alt kolu olan Güney Koreli bir şirket. Daha sonra Çin firması Tencent’in bu şirketi satın almasıyla Tencent oyunun farklı ülkelerde ve platformlarda dağıtımını yapmaya başladı. Ancak son zamanlarda ortaya çıkan Hindistan-Çin krizinin ardından Güney Koreli şirket geri adım attı ve bizzat kendisi oyunun Hindistan’daki dağıtımcısı olarak görev yapmak için hazırlıklar yapıyor.

Şimdilik, oyunu telefonunda yüklü halde bulunduran kullanıcılar oyuna erişebiliyor ama yeni oyuncular Play Store ya da App Store‘da oyuna erişemiyor. Bu değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceği ve Hindistan devletinin oyunun yasağını kaldırıp kaldırmayacağını ise zaman gösterecek. Milyonlar tarafından oynanan bu oyunun dağıtımında yapılan değişiklik başarılı olursa diğer yasaklı uygulamalara da bir örnek teşkil edebilir.