Nintendo Switch, yakında iOS 13 çalıştıran cihazlarda mobil uygulamasını desteklemeyecek. Şirket, iOS uygulamasında yapılacak bir güncellemenin işletim ortamı sürümünü iOS 14.0 veya sonraki bir sürüme değiştireceğini tweetledi.

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İşte tweet’in tercümeden sonra söylediği şey:

2022 yazında, “Nintendo Switch Online” uygulamasının iOS sürümünü güncellemeyi planlıyoruz. Bu güncelleme, işletim ortamını “iOS sürüm 14.0 veya üstü” olarak değiştirecektir. Lütfen uygulamanın “iOS sürüm 13 veya daha eski” cihazlarda kullanılamayacağını unutmayın.

Nintendo Switch Online uygulaması, kullanıcıların sesli sohbet, durum ve oyuna özgü diğer hizmetler gibi özelliklerle çevrimiçi oyun deneyimlerini geliştirmelerine olanak tanıyan Switch ürünleri için eşlik eden bir uygulamadır.

Android cihazlar için henüz bir güncelleme yok. Kullanıcılar, gelecekte bu uygulamayı kullanmaya devam etmek için iOS cihazlarını iOS 14 veya üstüne güncelleyebilir.